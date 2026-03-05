Niente Sanremo, solo teatri: Angelina Mango torna a casa sotto gli occhi di Maria De Filippi

Angelina Mango e Maria De Filippi

C'era molta curiosità sul ritorno dal vivo nei teatri di Angelina Mango, la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con "La noia". Un racconto che vedeva la giovane cantante lucana affrontare, a più di un anno di distanza, il pubblico, dopo lo stop dei live post-Sanremo e una lunga pausa sui social. Nel frattempo era ritornata a sorpresa, lo scorso 16 ottobre, con il suo secondo album "caramé". Il nuovo viaggio di Angelina Mango è cominciato il 21 febbraio 2026 al PalaUnical di Mantova per la data zero. Sicuramente uno dei momenti più emozionanti sul palco si è avuto la scorsa sera durante la seconda data del tour, dopo il debutto al Teatro Augusteo di Napoli.

La sorpresa di Maria De Filippi, presente tra il pubblico al concerto a Roma

All'Auditorium della Conciliazione di Roma, tra il pubblico è stato possibile scorgere anche Maria De Filippi. La conduttrice di Amici è una madrina storica della cantautrice, in grado di darle il primo palco nazionalpopolare della sua carriera: proprio quello del talent televisivo. Angelina Mango, vincitrice nella sezione canto dell'edizione 22 della trasmissione, ha visto la conduttrice del programma partecipare attivamente al concerto e ricevere dalle fan della cantante un cartellone (su cui era scritto "Nina canta") da esibire durante lo spettacolo.

Il ritorno ad Amici dopo la vittoria di Sanremo 2024 con "La Noia"

In una delle sue prime esibizioni post-Sanremo, Angelina Mango era ritornata da protagonista sul palco di Amici, presentata così dalla conduttrice: "La sua canzone è la vincitrice della 74ª edizione del Festival di Sanremo e del premio della Sala Stampa Radio Tv Lucio Dalla, oltre che del premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale. La noia è la canzone italiana di una donna solista con più streaming di sempre nella classifica giornaliera di Spotify. Tanti complimenti e tanto orgoglio da parte nostra".

Maria De Filippi al concerto di Angelina Mango col cartello Nina canta

Niente Sanremo per la promozione del tour nei teatri

Ma non solo: Angelina Mango ha deciso di non avvalersi, per la seconda volta, del palco del Festival di Sanremo. La cantante, infatti, non è stata presente sul palco di Sanremo 2025 per introdurre la gara con l'esibizione della canzone con cui aveva trionfato l'anno prima davanti a Geolier. Cosa che ha fatto, invece, quest'anno da Olly, che ha aperto la serata del 24 febbraio con "Balorda Nostalgia". Proprio in merito a quest'edizione del Festival, Angelina Mango ha deciso di non utilizzare i canali sanremesi per promuovere il proprio tour, che sarebbe cominciato proprio a ridosso della kermesse.

Angelina Mango in teatro

Il ritorno alle origini, dopo una pausa così lunga, sembra essere la chiave di questo tour nei teatri della cantante, descritto così in uno degli ultimi post su Instagram: "Domani comincia ufficialmente la magia. Abbiamo trasformato il dolore in qualcosa di immensamente bello. Chi ha atteso, chi ha lottato, chi ha creduto in me. Sono qui". Il post è stato commentato con affetto anche da colleghe come Emma Marrone o Svegliaginevra. O da Henna, presente nell'album "caramé" nella collaborazione in "cosìcosìcosì" ma di cui anche Angelina Mango ha curato il video del suo brano "Polo Nord".

La dimensione personale è proprio una delle chiavi di lettura dello spettacolo di Angelina Mango, prodotto da Live Nation: la cantautrice ha decorato il palco come un monolocale (titolo anche del suo primissimo EP), uno spazio artistico in cui sono presenti molteplici simboli, non solo della sua musica, ma della sua vita privata. Tra questi, anche un letto a castello che rappresenta il legame con il fratello Filippo, batterista della sua band.