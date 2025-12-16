Angelina Mango anche regista: gira il video di “Polo nord” di Henna dopo il feat in “cosìcosìcosìcosì”

Angelina Mango ha realizzato nelle scorse ore i disegni e le animazioni del video di “Polo nord” di Henna, la cantante che ha scritto e cantato “cosìcosìcosìcosì” nell’album “caramé”.

Henna e Angelina Mango, videoclip di Polo Nord

Nelle scorse ore è comparsa sul profilo Instagram di Angelina Mango una storia in cui la cantante lucana presentava un nuovo progetto. La cantautrice lucana, vincitrice di Sanremo con "La noia", infatti, lanciava il nuovo brano di Henna, alias della sua amica Elena Mottarelli, di cui ha curato la regia. La cantante valtellinese è presente anche nell'ultimo album di Mango, "Caramé", nell'outro dell'album, cantando "cosìcosìcosìcosì". Questa volta, la cantante di "Velo sugli occhi" ha "restituito il favore", realizzando il videoclip ufficiale di "Polo Nord", l'ultimo singolo di Henna pubblicato lo scorso 14 novembre.

La canzone rappresenta la titletrack del suo ultimo EP, uscito lo scorso novembre, e prodotto interamente insieme a Filippo Mango, Filippo Tosto, il tastierista Maximiliano Agostini e il chitarrista Carlo Capobianco. Come si può notare nei credit alla fine del video, viene specificato "videoclip realizzato da Nina". Ma non è il primo esperimento della cantante, che già in passato aveva dato prova delle sue abilità per i visual delle sue canzoni.

Dalla figura di Medusa in "La noia" ai disegni e le animazioni di "Igloo" in "caramé"

I primi lavori, anche se non direttamente accreditati, risalgono al periodo di "Poké melodrama", in cui la cantante aveva curato l'immagine di "La noia", trasformando se stessa in una medusa moderna. Tutto ciò assume più valore anche nell'ultimo brano del disco, "Melodrama", in cui l'immagine reale di Angelina Mango viene sostituita nei secondi finali del disco dall'estetica stop-motion e collage che diventerà parte essenziale del contesto visual di "caramé". Proprio nel suo secondo progetto ufficiale, Angelina Mango ha realizzato i disegni e le animazioni del visual di "Igloo", ma come sottolinea il comunicato stampa ha curato anche la realizzazione di "Le scarpe slacciate", "Pacco fragile" e "cosìcosìcosìcosì". Proprio in quest'ultimo, nel visual, le due cantanti si riprendono mentre camminano avanti e indietro su un marciapiede e dietro di loro cartoni che prima avevano contenuto frutta e adesso sono lasciati sul ciglio della strada.

Il rapporto tra Angelina Mango e Henna e com'è nata "cosìcosìcosìcosì"

Un video in cui si intravede la naturalezza del loro rapporto, contestualizzato solo pochi giorni fa da "Henna", che ha raccontato in un'intervista alla testata web MasterX, di proprietà dell'università Iulm, la nascita del testo di "cosìcosìcosìcosì", scritto da lei e Filippo Mango: "È nato come un regalo per Angelina. Io e Filippo Mango abbiamo iniziato a scrivere il brano la sera prima del suo compleanno e siamo stati svegli tutta la notte per riuscire a chiuderlo in tempo e a darglielo come presente digitale. Era un pensiero per lei, una coccola, un abbraccio. Poi, quando Angelina ha scritto l’album, mi ha chiesto di inserire questo pezzo nel disco, e io ho detto sì". I visual di "Igloo" e "Polo Nord" sembrano appartenere alla stessa tecnica di disegno, la Doodle Art (traducibile in italiano con "arte scarabocchiata"). Lo stile di Angelina Mango infatti rifiuta deliberatamente la perfezione tecnica, sacrificandola per l'immediatezza emotiva.