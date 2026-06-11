Pentagono in lockdown: evacuati alcuni piani e soccorritori con maschere antigas ma era falso allarme

Una allerta per un “incidente con materiale pericoloso” ha interessato il quartiere generale del Dipartimento della difesa Usa dove sono intervenuti gli uomini della squadra per materiali pericolosi dei vigili del fuoco della contea di Arlington e gli uomini della Pentagon Force Protection Agency ma fortunatamente si è rivelato un falso allarme.

Allerta massima negli uffici del Pentagono oggi giovedì 11 giugno con diversi piani isolati e messi in lockdown e altre zone evacuate a causa di un "incidente con materiale pericoloso" non meglio identificato che però si è rivelato infine un falso allarme come hanno spiegato fonti interne alla Cnn. L'allerta ha portato all'intervento di numerosi squadre di soccorso nel quartiere generale del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America. A confermare il potenziale rischio anche gli indumenti indossati dai primi soccorritori che sono entrati nell'edificio con maschere antigas e le tute di protezione contro gli agenti chimici.

Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha confermato che l'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, ora italiana, quando i sistemi di controllo all'interno degli uffici di Arlington, in Virginia "hanno rilevato un problema di qualità dell'aria" che ha richiesto misure precauzionali in attesa dei controlli. Scattato anche il lockdown per gli edifici interessanti in attesa dei controlli dell'aria da parte dei servizi di emergenza accorsi sul posto. "Il Pentagono dispone di sistemi sofisticati per garantire la sicurezza dell'edificio e dei suoi occupanti. Tali sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che ha richiesto misure precauzionali" ha fatto sapere Parnell,

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"Il Dipartimento ha attuato i protocolli di protezione standard, tra cui un ordine di confinamento per l'area interessata", ha dichiarato ancora il portavoce, aggiungendo: "Le squadre di intervento sono giunte sul posto pronte a fornire supporto agli occupanti dell'edificio".

Come confermato dai servizi di emergenza, dopo l'allarme al Pentagono sono intervenuti gli uomini della squadra per materiali pericolosi dei vigili del fuoco della contea di Arlington e la squadra di intervento per materiali pericolosi della Pentagon Force Protection Agency. Secondo il dipartimento locale dei vigili del fuoco, si tratta di un "incidente con materiali pericolosi".

Secondo alcune fonti delle forze di sicurezza, l'allarme ha interessato i piani dal secondo al quinto e i corridoi dal quarto al settimo del vasto complesso del Pentagono che sono stati isolati. Anche agli uomini della sicurezza del Pentagono è stato chiesto di usare maschere antigas in via precauzionale. Un messaggio inviato dal team di sicurezza del Pentagono ha affermato che era stato rilevato un "problema di qualità dell'aria" e che erano necessari ulteriori test. “Questi test aggiuntivi potrebbero richiedere da una a due ore. Le squadre di intervento sono sul posto e pronte a fornire supporto agli occupanti dell'edificio, se necessario" avevano spiegato