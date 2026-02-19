Angelina Mango in tour: “Non mi sono ammalata per il successo e lo stress. Pensavo di non tornare più a fare musica”

Angelina Mango torna in tour nei teatri italiani e racconta le proprie sensazioni, le lacrime e il pensiero di non tornare più a fare musica: “Non mi ha fatto ammalare lo stress. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi”.

Angelina Mango

Angelina Mango si prepara a tornare in tour, questa volta nei teatri. La cantautrice lucana lo farà a partire dal 2 marzo prossimo, al Teatro Augusteo di Napoli e proseguirà con altri nove appuntamenti in giro per l'Italia. Mango torna in concerto a un anno e mezzo dall'ultima volta, da quando fu costretta a interrompere il tour a causa di problemi fisici. Da quel momento l'ex vincitrice del Festival di Sanremo si è presa una lunga pausa discografica e pubblica, interrotta solo lo scorso 16 ottobre con la pubblicazione a sorpresa del nuovo album "caramé".

Le lacrime di gioia di Angelina Mango

La cantautrice ha raccontato le proprie sensazioni a pochi giorni da questo nuovo inizio, spiegando che si sente bene, benché abbia pianto molto, ma di felicità, questa volta. "Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi" ha detto Mango raccontando quello che sta costruendo e paragonandolo alle tante voci che si sono susseguite sul suo lungo stop: "Ieri sera sono salita sul palco. Il mio palco. Quello che ho immaginato, disegnato e abitato col cuore fino a poco prima di averlo davanti. Inutile dire quanto io abbia pianto, perché in questi giorni credo di aver prodotto litri di lacrime".

Angelina Mango

"Non pensavo di tornare sul palco e a fare musica"

Un pianto dovuto alla sensazione di aver costruito uno spettacolo che la rappresenta al 100%: "Io ieri sera mi sentivo libera su quel palco. Ero struccata e non me ne fregava niente se mi finiva la frangia negli occhi, perché ero troppo emozionata!" ha spiegato. A due giorni dalla data zero che terrà sabato 21 febbraio al PalaUnical Teatro di Mantova deve affrontare i malanni di stagione, mal di gola e d'orecchio, racconta: "Un anno fa questa sembrava un’altra vita. Non pensavo sarei più tornata a fare musica o sul palco. Forse la differenza è che ora non sto andando sul palco ma è lui che mi viene incontro".

Le date del tour di caramè

Questo è il calendario del tour di Angelina Mango, che porterà in giro sia l'ultimo album che le sue canzoni più amate: