Gaia in testa alle classifiche radio con Chiamo Io Chiami Tu, in top 10 anche Tananai con Alibi

A cura di Vincenzo Nasto

Gaia e The Kolors, via Instagram e Comunicato Stampa

Dopo due settimane in vetta, I The Kolors abbandonano la testa della classifica EarOne, proiezione delle rotazioni radiofoniche, che questa settimana premiano invece Gaia. La cantante di Chiamo Io Chiami Tu infatti, dopo il secondo posto della scorsa settimana ha scalzato la band autrice di Tu Con Chi Fai L'Amore, che retrocede al terzo posto, anche grazie all'exploit di Anxiety di Doechi, la scorsa settimana in coda alla top 10. Sono ormai solo due i brani della cinquina finale del Festival di Sanremo 2025 a occupare una posizione nelle prime 10 della classifica EarOne con Balorda Nostalgia di Olly e Volevo Essere Un Duro, rispettivamente al 6° e al 7° posto. Un dato che invece confermato rispetto alla scorsa settimana è la presenza, ancora inamovibile, di 18 brani del Festival di Sanremo 2025 nella Top 50, di cui 6 nelle prime 10 posizioni.

Gaia conquista il primo posto con Chiamo Io Chiami Tu, exploit di Doechii con Anxiety

Solo pochi giorni fa, invece, l'ultima edizione della kermesse superava il milione di copie certificate, con la nona certificazione FIMI: stiamo parlando del disco d'oro di La Tana Del Granchio di Bresh. Ma quali sono alcune sorprese di questa settimana nella classifica EarOne? C'è sicuramente il nono posto di Cuoricini dei Coma_Cose, che dopo esser diventato il brano con più rotazioni radiofoniche a un mese dal termine del Festival, ha rischiato questa settimana di scivolare fuori dal podio. Mentre un salto in avanti, entrando nell'ultima posizione utile della Top 10 è stato fatto da Tananai e dal suo ultimo singolo Alibi: la canzone, attualmente in 10° posizione, ha guadagnato quattro posti nella top 50. Invece, all'ottava posizione troviamo Messy di Lola Young: uno dei singoli del 2025, anche grazie alla viralità raggiunta su TikTok.

Le nuove entrate: fuori dalla top 20 Guè con gli Stadio, continua a sorprendere Messy di Lola Young

Ma quali sono le nuove entrate in classifica? Oltre alla scalata di Tananai con Alibi nella Top 10, c'è anche Jovanotti che si prende la 15° casella con Un mondo a parte, con un salto di 8 posizioni dall'ultima settimana. Mentre le due entrate più alte di questa setimana riguardano Guè, che ha pubblicato una cover di Meravigliosa con gli Stadio e fuori dalla top 30 Franco 126, in collaborazione con Giorgio Poi: Nottetempo occupa la 31° posizione. Dopo la scalata invece in top 10 della scorsa settimana con Se t'innamori muori, Noemi esce fuori dalla top 20, perdendo 14 posizioni: occupa attualmente la 23°.