Chiama la polizia 3.400 volte in sei mesi per denunciare i vicini: viene arrestato per stalking In Florida un uomo è stato denunciato per stalking condominiale: ha chiamato 3.400 volte la polizia per denunciare i vicini negli ultimi sei mesi e 16mila volte negli ultimi 5 anni. Nessuna delle segnalazioni è mai risultata vera.

A cura di Redazione

Immagine di repertorio

Sono ben 3.400 le telefonate che un cittadino della Florida ha fatto, dall'inizio del 2025, alla polizia per denunciare i vicini di casa. Tutte le volte che gli agenti sono intervenuti hanno però trovato una situazione assolutamente tranquilla e di normale vita familiare. Dopo l'ultimo intervento i poliziotti hanno quindi deciso di arrestare l'uomo per procurato allarme, falsa denuncia di reato e soprattutto atti persecutori nei confronti dei suoi dirimpettai. Il cosiddetto stalking condominiale è un reato sempre più denunciato anche in Italia, dove è disciplinato dall'articolo 612bis del Codice penale.

Chiama 3.400 volte la Polizia per denunciare i vicini

Samuel Lee Thomas, cittadino di St. Petersburg, una cittadina di circa 250mila abitanti sulla costa della Florida, negli ultimi sei mesi ha chiamato il 911, il numero unico di emergenza americano (il nostro 112) ben 3.400 volte per denunciare i suoi vicini di casa. Ma, andando a ritroso, negli ultimi cinque anni le telefonate per chiedere aiuto sono state addirittura 16mila. I condomini presi di mira non era sempre gli stessi, anche se nell'ultimo periodo sembrava essersi incaponito in particolare su una famiglia. Contro i Peterson ha infatti presentato 647 denunce, che poi si sono rivelate tutte false.

Nell'ultima telefonata al numero di emergenza era arrivato a richiedere l'intervento urgente di una pattuglia perché qualcuno, dall'appartamento dei suoi dirimpettai, aveva sparato con un fucile. Lee Thomas aveva perfino indicato la tipologia di arma: un semiautomatico leggero AR-15. Quando gli agenti sono giunti sul posto, pronti a dover fronteggiare una pericolosa sparatoria, si sono invece trovati davanti una tranquilla scena di vita familiare, molto in stile americano. I Peterson erano infatti intenti a preparare un barbecue in giardino con i figli che giocavano.

Denunciato per stalking condominiale

A quel punto i poliziotti si sono quindi resi conto che qualcosa non andava nell'uomo, un ex militare, che aveva chiamato il numero di pronto intervento e, confrontando l'archivio della polizia con la centrale, hanno scoperto la mole immensa di denunce. Così hanno deciso di arrestarlo e denunciarlo per procurato allarme, falsa denuncia di reato e stalking, rendendo così che il soggetto potrebbe diventare pericoloso. Thomas è stato poi rilasciato perché un suo amico ha preferito pagare la cauzione, ma ora dovrà subire un processo e difendersi delle accuse, sperando che nel frattempo non chiami più il 911 per false denunce.