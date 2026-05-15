Viene tradita e tappezza l’auto dell’ex con le chat dell’amante. Ma l’uomo finisce ai domiciliari per stalking

A Gravina di Puglia una donna ha tappezzato l’auto del partner con le chat del tradimento. Il gesto, diventato virale, ha svelato però un contesto di gravi abusi e l’uomo è ai domiciliari.

Ci sono tanti modi per "punire" un compagno che ha tradito: a Gravina di Puglia, una donna ha pensato bene di sbugiardare il partner tappezzandogli l'auto con gli screenshot delle chat avute con l'amante. Oltre ai messaggi, la carrozzeria è stata segnata da vari insulti, tra cui la scritta "traditore" che campeggia sulla fiancata.

Le foto sono diventate immediatamente virali sui social, ma dietro questo episodio si cela una realtà molto più grave. Secondo l'accusa l'uomo, un quarantenne di Altamura, provincia di Bari, impediva alla ex compagna di uscire di casa e di utilizzare i social network, arrivando a minacciarla di morte. La vicenda è culminata con l'arresto dell'uomo, ora ai domiciliari a Gravina, con le accuse di stalking e maltrattamenti in famiglia.

Il caso, iniziato a marzo, è giunto a una svolta proprio a causa delle immagini pubblicate online e condivise da migliaia di utenti. Si tratta di una storia di denunce e persecuzioni in cui l'uomo, non accettando la fine della relazione, avrebbe continuato a tormentare la donna, arrivando persino a denunciarla a sua volta per il danneggiamento dell'auto.

Questo è solo l’ultimo di una serie di episodi riguardanti reazioni "estreme" in seguito alla scoperta di un tradimento. Un caso di vera e propria vendetta si verificò Oltremanica nel 2005 quando una donna, dopo aver scoperto l’infedeltà del marito, mise in vendita su eBay la sua fuoriserie a solo 1 euro, approfittando dell'assenza dell'uomo.

All’annuncio aggiunse la frase: "Compratela solo se potete portarla via prima che quel porco di mio marito torni a casa". L'auto fu venduta appena cinque minuti dopo la pubblicazione dell'inserzione. Ad aggiudicarsela fu un utente registrato come "goddamm7" che, facendo l'affare della vita, ringraziò educatamente la sua benefattrice.

La cronaca riporta tra i casi più eclatanti anche un episodio accaduto nel 2015. La protagonista è una donna giapponese che, dopo aver scoperto il tradimento del compagno e sapendo quanto lui fosse appassionato di tecnologia, decise di immergere nella vasca da bagno piena d'acqua l'intera collezione di prodotti di un famoso brand nel settore dell'elettronica di lui. Subito dopo, inviò le foto dei dispositivi (un computer, diversi telefoni e alcuni laptop) al compagno, postandole poi sui social.