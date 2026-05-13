Caltanissetta, “stanno sequestrando una donna”: ma era solo un uomo che nascondeva l’amante nel cofano dell’auto

Un uomo ha nascosto la propria amante nel bagagliaio dell’auto ma alcune studentesse che passavano in quel momento hanno allertato le forze dell’ordine per un presunto rapimento.

Immagine di repertorio

Quella che si sono trovate davanti alcune studentesse di Caltanissetta sembrava la scena di un rapimento: tutto faceva pensare che un uomo stesse sequestrando una donna, nascondendola nel bagagliaio della propria auto in pieno centro.

Le testimoni del presunto sequestro, preoccupate per quanto stava accadendo, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli agenti, intervenuti tempestivamente dopo la segnalazione, hanno prima intercettato l’automobile e poi individuato il conducente.

La scoperta che si trattasse in realtà di un tradimento è avvenuta di lì a poco, quando l’uomo ha spiegato che non stava affatto sequestrando la compagna, bensì tentava di nascondere l’amante dopo aver trascorso una notte insieme in hotel. Il gesto di farla salire nel portabagagli era uno stratagemma per evitare sguardi indiscreti; questo è quanto riferito dall'uomo agli agenti che lo hanno interrogato. L’intenzione era quella di farla scendere appena possibile in una zona più periferica della città. Dopo i chiarimenti forniti, la vicenda si è conclusa senza alcuna conseguenza penale.

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Quello di nascondere il partner in posti insoliti è un escamotage usato spesso dalle coppie clandestine. La cronaca racconta frequentemente del classico "amante nell'armadio", come accaduto pochi anni fa a Canicattì: in quell'occasione un marito, sospettando l’infedeltà della moglie dalla quale si stava separando, scovò il giovane amante della donna nascosto dietro il guardaroba. In quel caso ne scaturì una lite furiosa che portò alla denuncia del giovane per minacce aggravate e violenza privata.

Nel 2025, un’altra storia di tradimento è finita sulle pagine dei giornali per la dinamica assurda del racconto: un marito, entrando nella propria camera da letto, scoprì l’amante della moglie nascosto in mutande nell’armadio.

In questa circostanza, il giovane fornì una versione rocambolesca dell’accaduto: sostenne di essersi ritrovato nel mezzo di una sparatoria e che, per scappare, si era nascosto in un’azienda di produzione di mobili, finendo per errore proprio nell'armadio che era stato poi consegnato a casa della donna.