video suggerito

Testo e significato di Un Mondo A Parte, Jovanotti firma un’altra delle sue ballad d’amore Jovanotti è ritornato nelle scorse ore con un nuovo album dal titolo Il Corpo Umano Vol.1: all’interno anche il singolo Un Mondo A Parte. Qui il testo e il significato della canzone. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jovanotti, via Comunicato Stampa

A quasi tre anni da Mediterraneo, Jovanotti è tornato nelle scorse ore con un nuovo album dal titolo Il Corpo Umano Vol.1. Un progetto che attraversa gli ultimi anni del cantante toscano, segnati anche dall'incidente in bici che lo ha coinvolto a Santo Domingo che lo ha costretto a una lunga convalescenza fisica, ma non solo. All'interno del disco, presentato anche dai singoli Montecristo, pubblicato a novembre 2024, e Fuorionda solo poche settimane fa, c'è Un Mondo A Parte. Un brano prodotto da Dardust in cui Jovanotti sembra aprire le porte della sua quotidianità al futuro, uno slancio verso un mondo in cambiamento di cui sente di voler far parte, ma descrive anche l'amore come un rifugio a un mondo controcorrente. Nell'intervista a Fanpage.it ha raccontato dei momenti successivi all'incidente, all'insegna della riscoperta di sé: "In certi momenti sono addirittura contento, ho avuto la sensazione in questi ultimi mesi di aver ricevuto un dono, una nuova possibilità per evolvermi, migliorare, di aprirmi a nuove prospettive. Anche per ciò che mi sta molto a cuore, ovvero il mestiere di autore di canzoni. È accaduto qualcosa di importante, per ora l’ho convertito in qualche canzone nuova e la voglia di tornare ad essere quello che fa scatenare la festa". Qui il testo e il significato di Un Mondo A Parte.

Il testo di Un Mondo A Parte

Lascia che ti baci un'altra volta

Non come un addio, ma come un benvenuto

Benvenuta dentro alla mia vita

Entra e fanne tutto quello che vorrai

Cambiami abitudini, sposta il divano

Adottiamo un cane, un gatto o un leviatano

Occupa lo spazio grande dell'armadio

Posso diventare anche vegetariano

Metti quel canale di news alla radio

La prima notizia è sempre che ti amo

Te la canterei dal palco di uno stadio

Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo

E mentre il mondo va

E ogni giorno gira un po' più forte

Noi due mano nella mano, noi siamo un mondo a parte

E mentre il mondo va

E ogni giorno mischia le sue carte

Noi due sempre più lontano

Noi siamo un mondo a parte

Mano nella mano, sempre più lontano

Dio come ti amo quando ci abbracciamo

Ovunque siamo mentre il mondo va, e va, e va, e va, e va

Prendimi le mani e stringi forte

Come trapezisti in volo sulla gente

Ti propongo il triplo giro della morte

Senza un po' di rischio non ha senso niente

Pianta un grande albero nel vaso

Quello rosso sopra al davanzale

Questo cuore piccolo lo hai invaso

Come un grande impero coloniale

Dicono che qui nessuno si ama più

Tutti solo pensano a sé stessi

Se mi intervistasse il tizio alla TV

Io direi che siamo tutti fessi

Perché io che ho fatto dieci volte il giro

Della grande corsa, ti confesso

Che veder succedere l'amore vero

È un successo

E mentre il mondo va

E ogni giorno gira un po' più forte

Noi due mano nella mano, noi siamo un mondo a parte

E mentre il mondo va

E ogni giorno mischia le sue carte

Noi due sempre più lontano

Noi siamo un mondo a parte

Mano nella mano, sempre più lontano

Dio come ti amo quando ci abbracciamo

Ovunque siamo mentre il mondo va, e va, e va, e va, e va

Mano nella mano, sempre più lontano

Dio come ti amo

Mentre il mondo va, e va, e va, e va, e va

Il significato di Un Mondo A Parte

Un Mondo A Parte è il nuovo singolo di Jovanotti, prodotto da Dardust e contenuto nel nuovo album Il Corpo Umano Vol.1. Si capisce sin dai primi secondi della canzone, dai primi tasti del pianoforte, che si entra nel recinto delle canzoni d'amore di Jovanotti. Negli anni ci ha abituato a ballad come A Te, ma anche Come Musica contenuta in Safari e Per Sempre in Oh, Vita!: ma Un Mondo A Parte sembra travalicare il confine del partner, con un testo che potrebbe anche raccontare il suo benvenuto a una nuova vita. Una nuova esistenza dopo l'incidente in bici a Santo Domingo che ha cambiato la sua quotidianità e che potrebbe tradursi anche con un'apertura al cambiamento, al futuro, come quando canta: "Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto o un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio".

Nella lettura invece più tradizionale, Un Mondo A Parte è una canzone che si dedica alla cura dell'altro, all'accoglienza del proprio partner, che in un mondo in continuo cambiamento, quasi controcorrente, pone l'amore e la gioia di questo sentimento come capanna, un rifugio per entrambi. Un simbolo che la società sembra rigettare, come quando canta: "Dicono che qui nessuno si ama più, tutti solo pensano a sé stessi, se mi intervistasse il tizio alla TV, io direi che siamo tutti fessi".