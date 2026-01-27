Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di martedì 27 gennaio 2026: numeri vincenti e quote in diretta

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale: le estrazioni di martedì 27 gennaio 2026 sono in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Aggiornando questa pagina è possibile seguire i giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in tempo reale: il jackpot per la sestina vincente questa sera vale 111,6 milioni di euro. Continua la caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: i concorsi in programma ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazioni Lotto martedì 27 gennaio 2026: i numeri vincenti su tutte le ruote

Il gioco del Lotto in diretta con le estrazioni di martedì 27 gennaio 2026: dalle ore 20:00 estratti tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote del Lotto, compresa la Nazionale. In tempo reale si conosceranno anche i numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti numeri estratti su ogni ruota. Per la verifica delle vincite è disponibile il sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Consulta qui i risultati dell'ultima estrazione.

SuperEnalotto oggi martedì 27 gennaio 2026, l'estrazione dei numeri vincenti

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 27 gennaio 2026 è la prima di questa settimana: dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda il montepremi sale a 111,6 milioni di euro. La caccia al jackpot da record continua. Questa sera estratti anche i numeri Jolly e Superstar: per la verifica delle vincite è possibile consultare il sito ufficiale del SuperEnalotto, dove controllare anche le vincite Winbox con i premi di oggi.

Estrazioni 10eLotto serale di martedì 27 gennaio 2026

I numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale estratti questa sera martedì 27 gennaio 2026 dalle 20:00:

Estrazione del Simbolotto oggi

L'estrazione dei simboli del Simbolotto di martedì 27 gennaio 2026:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito comunicate da Sisal vincite e quote dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 27 gennaio 2026:

Punti 6 :

: Punti 5+1 :

: Punti 5 :

: Punti 4 :

: Punti 3 :

: Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella :

: 4 Stella :

: 3 Stella :

: 2 Stella :

: 1 Stella :

: 0 Stella:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

20 – Bari: non viene estratto da 127 concorsi

non viene estratto da 127 concorsi 55 – Cagliari: manca da 101 estrazioni

manca da 101 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 158 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 158 volte consecutive 34 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 88 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 88 concorsi 50 – Milano: non pervenuto da 87 estrazioni

non pervenuto da 87 estrazioni 3 – Napoli: manca da 75 estrazioni

manca da 75 estrazioni 57 – Palermo: non è stato estratto per 71 concorsi

non è stato estratto per 71 concorsi 81 – Roma: non è stato sorteggiato per 67 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 67 volte consecutive 89 – Torino: assente da 109 estrazioni

assente da 109 estrazioni 24 – Venezia: non è stato estratto per 73 volte consecutive

non è stato estratto per 73 volte consecutive 37 – Nazionale: manca da 90 concorsi

Altri contenuti utili:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.