Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto giovedì 29 gennaio 2026 in diretta: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta: le estrazioni di giovedì 29 gennaio 2026 con numeri vincenti, quote e risultati degli ultimi concorsi. Il jackpot al SuperEnalotto continua a salire: 112,5 milioni di euro in palio questa sera per chi indovina i 6 numeri fortunati.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di giovedì 29 gennaio 2026

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di oggi: le estrazioni di giovedì 29 gennaio 2026 iniziano alle ore 20:00 in diretta su Fanpage.it. Tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote del Lotto, la combinazione fortunata del SuperEnalotto e i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale in aggiornamento su questa pagina minuto per minuto. Continua la caccia al jackpot milionario: questa sera in palio 112,5 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale ormai al maggio dello scorso anno a Desenzano del Garda: continua la caccia al montepremi milionario.

Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni: ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato ci saranno nuove estrazioni.

Estrazione del Lotto di giovedì 29 gennaio 2026: i numeri vincenti

I numeri del Gioco del Lotto con l'estrazione di giovedì 29 gennaio 2026 partirà alle ore 20:00 di stasera: in aggiornamento minuto per minuto anche i numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti numeri estratti su ogni ruota. Consulta il sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la verifica delle vincite.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

SuperEnalotto giovedì 29 gennaio 2026, l'estrazione dei numeri vincenti

L'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 29 gennaio 2026: in diretta dalle 20:00 la combinazione fortunata che questa sera vale un jackpot da 112,5 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale ormai al maggio dello scorso anno a Desenzano del Garda: continua la caccia al montepremi milionario. La verifica delle vincite e dei premi Winbox sarà disponibile sul sito ufficiale del SuperEnalotto.

Estrazioni 10eLotto serale di giovedì 29 gennaio 2026

In diretta i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale per l'estrazione di giovedì 29 gennaio 2026:

Estrazione del Simbolotto di oggi

L'estrazione del Simbolotto di oggi, giovedì 29 gennaio 2026 associata al concorso odierno del Lotto.

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di giovedì 29 gennaio 2026, con i risultati dell'ultima estrazione sul sito ufficiale di Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

20 – Bari: non viene estratto da 128 concorsi 55 – Cagliari: manca da 102 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 159 volte consecutive 34 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 89 concorsi 50 – Milano: non pervenuto da 88 estrazioni 3 – Napoli: manca da 76 estrazioni 57 – Palermo: non è stato estratto per 72 concorsi 81 – Roma: non è stato sorteggiato per 68 volte consecutive 89 – Torino: assente da 110 estrazioni 24 – Venezia: non è stato estratto per 74 volte consecutive 37 – Nazionale: manca da 91 concorsi



Altri contenuti utili:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.