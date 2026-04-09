Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 9 aprile 2026: numeri vincenti e quote
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi, giovedì 9 aprile 2026: in aggiornamento su questa pagina tutti i numeri vincenti delle tre lotterie, la diretta parte dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera vale 146,7 milioni di euro per la sestina fortunata nel concorso n.57. Si tratta del jackpot più alto al mondo. Seguono i numeri del Lotto in diretta su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si gioca ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
Estrazioni Lotto 9 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote
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I simboli del Simbolotto di oggi associati al gioco del Lotto
Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di giovedì 9 aprile 2026
La sestina vincente
- Numero Jolly:
- Numero Superstar:
10eLotto serale con Extra nell'estrazione di giovedì 9 aprile 2026
La combinazione del 10eLotto serale:
- Numero oro:
- Numeri doppio oro:
- Numeri extra:
Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Le vincite del concorso Superenalotto n. 57 con le quote Superstar di giovedì 9 aprile 2026:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Quote Superstar:
- 5 Stella:
- 4 Stella:
- 3 Stella:
- 2 Stella:
- 1 Stella:
- 0 Stella:
Altri contenuti utili:
ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.