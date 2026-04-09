Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 9 aprile 2026: numeri vincenti e quote

Lotto oggi e numeri vincenti del SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 9 aprile 2026: in diretta le estrazioni di questa sera su Fanpage.it a partire dalle ore 20. Al SuperEnalotto si gioca per un jackpot da 146,7 milioni di euro per la sestina vincente.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di giovedì 9 aprile 2026

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Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi, giovedì 9 aprile 2026: in aggiornamento su questa pagina tutti i numeri vincenti delle tre lotterie, la diretta parte dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera vale 146,7 milioni di euro per la sestina fortunata nel concorso n.57. Si tratta del jackpot più alto al mondo. Seguono i numeri del Lotto in diretta su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si gioca ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazioni Lotto 9 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

I simboli del Simbolotto di oggi associati al gioco del Lotto

Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di giovedì 9 aprile 2026

La sestina vincente

Numero Jolly:

Numero Superstar:

10eLotto serale con Extra nell'estrazione di giovedì 9 aprile 2026

La combinazione del 10eLotto serale:

Numero oro:

Numeri doppio oro:

Numeri extra:

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le vincite del concorso Superenalotto n. 57 con le quote Superstar di giovedì 9 aprile 2026:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

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ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.