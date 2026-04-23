Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 23 aprile 2026: attesa per i numeri vincenti

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 23 aprile 2026: le estrazioni in diretta e le quote a partire dalle ore 20 su Fanpage.it. In aggiornamento i numeri vincenti e i risultati di questa sera: il jackpot per la sestina vincente sale a 153,5 milioni di euro.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e SuperEnalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di oggi, giovedì 23 aprile 2026 partiranno alle ore 20:00. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera vale 153,5 milioni di euro per la sestina fortunata nel concorso n.65. Seguono dalle 20 in diretta tutti i numeri del Lotto sulle 11 ruote, con i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale e i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it è disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati all'ultimo concorso. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: concorsi ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Consulta qui il nuovo calendario delle estrazioni in occasione del 25 aprile e 1 maggio.

I risultati dell'ultima estrazione di martedì 21 aprile 2026: i numeri vincenti e il jackpot

Nell'ultimo concorso di martedì 21 aprile, la sestina vincente non è stata ancora centrata e il jackpot è cresciuto ancora: raggiunge oggi il record di 153,5 milioni di euro. La fortuna ha però sorriso a due giocatori che hanno indovinato il "5" portandosi a casa più di 93mila euro ciascuno.

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato.

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.

I numeri vincenti di oggi, 23 aprile 2026 (in aggiornamento dalle 20:00)

I numeri estratti su tutte le ruote del Lotto, la sestina del SuperEnalotto e la combinazione del 10eLotto saranno pubblicati qui a partire dalle ore 20:00 di questa sera.

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.