Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 7 aprile 2026: numeri vincenti e quote
Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 7 aprile 2026: in aggiornamento su questa pagina tutti i numeri vincenti delle tre lotterie, la diretta parte alle ore 20:00 su Fanpage.it.
Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera vale 145,9 milioni di euro per la sestina fortunata nel concorso n.56. Seguono i numeri del Lotto in diretta su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
Estrazioni Lotto 7 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote
Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:
Bari: 80 – 54 – 31 – 75 – 71
Cagliari: 38 – 23 – 54 – 50 – 89
Firenze: 57 – 73 – 82 – 35 – 45
Genova: 58 – 70 – 12 – 65 – 85
Milano: 82 – 20 – 35 – 14 – 8
Napoli: 48 – 65 – 79 – 52 – 16
Palermo: 5 – 60 – 56 – 1 – 25
Roma: 65 – 12 – 73 – 3 – 49
Torino: 39 – 43 – 44 – 36 – 67
Venezia: 71 – 76 – 49 – 6 – 56
Nazionale: 85 – 42 – 37 – 41 – 7
I simboli del Simbolotto di oggi associati al gioco del Lotto:
7 – Vaso
37 – Piano
43 – Funghi
24 – Pizza
27 – Scala
SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di martedì 7 aprile 2026
- La sestina vincente: 10 – 50 – 18 – 59 – 47 – 16
- Numero Jolly: 7
- Numero Superstar: 60
10eLotto serale con Extra nell'estrazione di martedì 7 aprile 2026
- La combinazione del 10eLotto serale: 5 – 12 – 20 – 23 – 31 – 38 – 39 – 43 – 48 – 54 – 57 – 58 – 60 – 65 – 70 – 71 – 73 – 76 – 80 – 82
- Numero oro: 80
- Numeri doppio oro: 80, 54
- Numeri extra:
Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Le vincite del concorso SuperEnalotto n.56 con le quote SuperStar di martedì 7 aprile 2026:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Quote Superstar:
- 5 Stella:
- 4 Stella:
- 3 Stella:
- 2 Stella:
- 1 Stella:
- 0 Stella:
Altri contenuti utili:
- L'archivio storico delle estrazioni del Lotto e SuperEnalotto
- Come si gioca al Superenalotto
- Come si gioca al Lotto
- Tutti i numeri ritardatari del Lotto aggiornati
- Le nuove regole del Lotto
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