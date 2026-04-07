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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 7 aprile 2026: numeri vincenti e quote

Lotto oggi e numeri vincenti del SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 7 aprile 2026: in diretta le estrazioni di questa sera su Fanpage.it a partire dalle ore 20. Al SuperEnalotto si gioca per un jackpot da 145,9 milioni di euro per la sestina vincente.
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A cura di Redazione
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Lotto e SuperEnalotto

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 7 aprile 2026: in aggiornamento su questa pagina tutti i numeri vincenti delle tre lotterie, la diretta parte alle ore 20:00 su Fanpage.it.

Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera vale 145,9 milioni di euro per la sestina fortunata nel concorso n.56. Seguono i numeri del Lotto in diretta su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazioni Lotto 7 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

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Bari: 80 – 54 – 31 – 75 – 71
Cagliari: 38 – 23 – 54 – 50 – 89
Firenze: 57 – 73 – 82 – 35 – 45
Genova: 58 – 70 – 12 – 65 – 85
Milano: 82 – 20 – 35 – 14 – 8
Napoli: 48 – 65 – 79 – 52 – 16
Palermo: 5 – 60 – 56 – 1 – 25
Roma: 65 – 12 – 73 – 3 – 49
Torino: 39 – 43 – 44 – 36 – 67
Venezia: 71 – 76 – 49 – 6 – 56
Nazionale: 85 – 42 – 37 – 41 – 7

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I simboli del Simbolotto di oggi associati al gioco del Lotto:
7 – Vaso
37 – Piano
43 – Funghi
24 – Pizza
27 – Scala

SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di martedì 7 aprile 2026

  • La sestina vincente:  10 – 50 – 18 – 59 – 47 – 16
  • Numero Jolly: 7
  • Numero Superstar: 60
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10eLotto serale con Extra nell'estrazione di martedì 7 aprile 2026

  • La combinazione del 10eLotto serale: 5 – 12 – 20 – 23 – 31 – 38 – 39 – 43 – 48 – 54 – 57 – 58 – 60 – 65 – 70 – 71 – 73 – 76 – 80 – 82
  • Numero oro: 80
  • Numeri doppio oro: 80, 54
  • Numeri extra:

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Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le vincite del concorso SuperEnalotto n.56 con le quote SuperStar di martedì 7 aprile 2026:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar:

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Altri contenuti utili:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.

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