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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 16 aprile 2026: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta per le estrazioni di oggi, giovedì 16 aprile 2026: i numeri vincenti e le quote in tempo reale su Fanpage.it a partire dalle ore 20. Continua la caccia al jackpot milionario: questa sera in palio 150 mila euro per la sestina fortunata.
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A cura di Redazione
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Lotto e SuperEnalotto

I numeri del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 16 aprile 2026 saranno estratti in diretta a partire dalle 20 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina in tempo reale per scoprire i risultati delle estrazioni di questa sera: in palio al SuperEnalotto un jackpot da 150 milioni di euro per la sestina fortunata. Continua a crescere il montepremi milionario, che non viene centrato dallo scorso maggio a Desenzano del Garda. In diretta minuto per minuto questa sera anche tutti i numeri sulle ruote del Lotto, i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale e i simboli del Simbolotto. Si ricorda che le estrazioni avvengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato: si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno del concorso.

Estrazioni Lotto 16 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

  • Bari: 17 – 71 – 26 – 6 – 73
  • Cagliari: 35 – 72 – 4 – 61 – 78
  • Firenze: 22 – 30 – 46 – 57 – 81
  • Genova: 77 – 48 – 17 – 59 – 64
  • Milano: 90 – 2 – 32 – 8 – 57
  • Napoli: 4 – 71 – 12 – 77 – 76
  • Palermo: 42 – 87 – 7 – 24 – 56
  • Roma: 32 – 67 – 3 – 44 – 38
  • Torino: 25 – 48 – 17 – 9 – 50
  • Venezia: 15 – 81 – 10 – 3 – 86
  • Nazionale: 76 – 20 – 38 – 59 – 80
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I simboli del Simbolotto di giovedì 16 aprile 2026 associati al Gioco del Lotto

  • 28 OMBRELLO
  • 4 MAIALE
  • 2 MELA
  • 41 BUFFONE
  • 29 DIAMANTE

SuperEnalotto, l'estrazione dei numeri vincenti di giovedì 16 aprile 2026

La sestina vincente di oggi giovedì 16 aprile:

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  • Combinazione vincente SuperEnalotto: 9 – 38 – 44 – 54 – 11 – 12
  • Numero Jolly: 60
  • Numero Superstar: 39
  • Jackpot: 150.000.000€
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10eLotto serale con Extra nell'estrazione di giovedì 16 aprile 2026

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono:

  • Numeri 10 e Lotto: 2 – 4 – 15 – 17 – 22 – 25 – 26 – 30 – 32 – 35 – 42 – 46 – 48 – 67 – 71 – 72 – 77 – 81 – 87 – 90
  • Numero oro: 17
  • Numeri Doppio Oro: 17, 71
  • Numeri extra: 3-6-7-8-9-10-12-24-44-57-59-61-64-73-78
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Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar:

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

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