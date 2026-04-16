Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 16 aprile 2026: numeri vincenti e quote
I numeri del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 16 aprile 2026 saranno estratti in diretta a partire dalle 20 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina in tempo reale per scoprire i risultati delle estrazioni di questa sera: in palio al SuperEnalotto un jackpot da 150 milioni di euro per la sestina fortunata. Continua a crescere il montepremi milionario, che non viene centrato dallo scorso maggio a Desenzano del Garda. In diretta minuto per minuto questa sera anche tutti i numeri sulle ruote del Lotto, i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale e i simboli del Simbolotto. Si ricorda che le estrazioni avvengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato: si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno del concorso.
Estrazioni Lotto 16 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote
Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:
- Bari: 17 – 71 – 26 – 6 – 73
- Cagliari: 35 – 72 – 4 – 61 – 78
- Firenze: 22 – 30 – 46 – 57 – 81
- Genova: 77 – 48 – 17 – 59 – 64
- Milano: 90 – 2 – 32 – 8 – 57
- Napoli: 4 – 71 – 12 – 77 – 76
- Palermo: 42 – 87 – 7 – 24 – 56
- Roma: 32 – 67 – 3 – 44 – 38
- Torino: 25 – 48 – 17 – 9 – 50
- Venezia: 15 – 81 – 10 – 3 – 86
- Nazionale: 76 – 20 – 38 – 59 – 80
I simboli del Simbolotto di giovedì 16 aprile 2026 associati al Gioco del Lotto
- 28 OMBRELLO
- 4 MAIALE
- 2 MELA
- 41 BUFFONE
- 29 DIAMANTE
SuperEnalotto, l'estrazione dei numeri vincenti di giovedì 16 aprile 2026
La sestina vincente di oggi giovedì 16 aprile:
- Combinazione vincente SuperEnalotto: 9 – 38 – 44 – 54 – 11 – 12
- Numero Jolly: 60
- Numero Superstar: 39
- Jackpot: 150.000.000€
10eLotto serale con Extra nell'estrazione di giovedì 16 aprile 2026
I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono:
- Numeri 10 e Lotto: 2 – 4 – 15 – 17 – 22 – 25 – 26 – 30 – 32 – 35 – 42 – 46 – 48 – 67 – 71 – 72 – 77 – 81 – 87 – 90
- Numero oro: 17
- Numeri Doppio Oro: 17, 71
- Numeri extra: 3-6-7-8-9-10-12-24-44-57-59-61-64-73-78
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Quote Superstar:
- 5 Stella:
- 4 Stella:
- 3 Stella:
- 2 Stella:
- 1 Stella:
- 0 Stella: