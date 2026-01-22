Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 22 gennaio 2026: numeri vincenti e quote

I Giochi del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di giovedì 22 gennaio 2026: i numeri vincenti nelle estrazioni di questa sera in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. Il montepremi sale a 109,1 milioni di euro per la sestina fortunata: gli aggiornamenti minuto per minuto.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di giovedì 22 gennaio 2026
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di giovedì 22 gennaio 2026
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 22 gennaio 2026: le estrazioni dei numeri vincenti, vincite e quote di questa sera in diretta a partire dalle 20:00 su questa pagina. Fanpage.it aggiornerà minuto per minuto i numeri di oggi: al SuperEnalotto il premio in palio sale a 109,1 milioni di euro per la sestina fortunata. L'ultima vincita milionaria risale al maggio 2025: continua la caccia al jackpot milionario. Consulta qui l'archivio di tutte le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. 

Estrazione Lotto di giovedì 22 gennaio 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

Per l'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 22 gennaio 2026 l'appuntamento è sempre a partire dalle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote del Lotto. Verranno estratti anche i numeri oro del Lotto che corrispondono ai quinti numeri su ogni ruota. Le vincite e la verifica della schedina disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Segui le estrazioni anche sul canale ufficiale Youtube.

Leggi anche
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto martedì 20 gennaio 2026: numeri vincenti e quote. Vinti tre 5

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 22 gennaio 2026

Le estrazioni del SuperEnalotto di oggi, giovedì 22 gennaio 2026 sono in diretta dalle 20 su Fanpage.it: il jackpot sale a quota 109,1 milioni di euro per la combinazione dei sei numeri vincenti. Questa sera saranno estratti anche i numeri Jolly e SuperStar: per la verifica delle vincite è disponibile il sito ufficiale del SuperEnalotto, dove consultare anche i premi Winbox di oggi. Consulta qui i numeri ritardatari del SuperEnalotto.

Estrazioni 10eLotto serale di giovedì 22 gennaio 2026: i numeri oro, doppio oro e extra

Le estrazioni del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra di martedì 20 gennaio 2026:

I simboli del Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di giovedì 22 gennaio 2026:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito saranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'ultima estrazione sul sito ufficiale di Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar:

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 20 – Bari: non viene estratto da 124 concorsi
  • 55 – Cagliari: manca da 98 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 155 volte consecutive
  • 34 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 85 concorsi
  • 73 – Milano: non pervenuto da 87 estrazioni
  • 3 – Napoli: manca da 72 estrazioni
  • 52 – Palermo: non è stato estratto per 74 concorsi
  • 81 – Roma: non è stato sorteggiato per 64 volte consecutive
  • 89 – Torino: assente da 104 estrazioni
  • 24 – Venezia: non è stato estratto per 70 volte consecutive
  • 6 – Nazionale: manca da 98 concorsi

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trump firma, nasce il Board of Peace per Gaza: "Tutti vogliono farne parte, giornata grandiosa"
Quali Paesi hanno aderito al Board e chi ha detto di no
Meloni: "Ok a Putin nel Board of Peace. Per l'Italia una grande opportunità esserci"
Schlein: "È una Onu a pagamento fatta su misura per gli interessi di Trump"
Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli uniti contro il Board of Peace : "Meloni dica no a Trump"
Board of peace per Gaza, Netanyahu dice sì a Trump: cosa farà Giorgia Meloni?
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views