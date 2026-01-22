Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 22 gennaio 2026: numeri vincenti e quote
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 22 gennaio 2026: le estrazioni dei numeri vincenti, vincite e quote di questa sera in diretta a partire dalle 20:00 su questa pagina. Fanpage.it aggiornerà minuto per minuto i numeri di oggi: al SuperEnalotto il premio in palio sale a 109,1 milioni di euro per la sestina fortunata. L'ultima vincita milionaria risale al maggio 2025: continua la caccia al jackpot milionario. Consulta qui l'archivio di tutte le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
Estrazione Lotto di giovedì 22 gennaio 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote
Per l'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 22 gennaio 2026 l'appuntamento è sempre a partire dalle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote del Lotto. Verranno estratti anche i numeri oro del Lotto che corrispondono ai quinti numeri su ogni ruota. Le vincite e la verifica della schedina disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Segui le estrazioni anche sul canale ufficiale Youtube.
SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 22 gennaio 2026
Le estrazioni del SuperEnalotto di oggi, giovedì 22 gennaio 2026 sono in diretta dalle 20 su Fanpage.it: il jackpot sale a quota 109,1 milioni di euro per la combinazione dei sei numeri vincenti. Questa sera saranno estratti anche i numeri Jolly e SuperStar: per la verifica delle vincite è disponibile il sito ufficiale del SuperEnalotto, dove consultare anche i premi Winbox di oggi. Consulta qui i numeri ritardatari del SuperEnalotto.
Estrazioni 10eLotto serale di giovedì 22 gennaio 2026: i numeri oro, doppio oro e extra
Le estrazioni del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra di martedì 20 gennaio 2026:
I simboli del Simbolotto di oggi
I simboli del Simbolotto di giovedì 22 gennaio 2026:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Di seguito saranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'ultima estrazione sul sito ufficiale di Sisal:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 20 – Bari: non viene estratto da 124 concorsi
- 55 – Cagliari: manca da 98 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 155 volte consecutive
- 34 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 85 concorsi
- 73 – Milano: non pervenuto da 87 estrazioni
- 3 – Napoli: manca da 72 estrazioni
- 52 – Palermo: non è stato estratto per 74 concorsi
- 81 – Roma: non è stato sorteggiato per 64 volte consecutive
- 89 – Torino: assente da 104 estrazioni
- 24 – Venezia: non è stato estratto per 70 volte consecutive
- 6 – Nazionale: manca da 98 concorsi
ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.