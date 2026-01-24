Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di sabato 24 gennaio 2026 in diretta: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta: le estrazioni di sabato 24 gennaio 2026 con numeri vincenti, quote e risultati degli ultimi concorsi. Il jackpot al SuperEnalotto continua a salire: 112,5 milioni di euro in palio questa sera per chi indovina i 6 numeri fortunati.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di sabato 24 gennaio 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di oggi: le estrazioni di sabato 24 gennaio 2026 partiranno alle ore 20:00 in diretta su Fanpage.it. Tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote del Lotto, la combinazione fortunata del SuperEnalotto e i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale in aggiornamento su questa pagina minuto per minuto. Continua la caccia al jackpot milionario: questa sera in palio 112,5 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale ormai al maggio dello scorso anno a Desenzano del Garda: continua la caccia al montepremi milionario.

Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazione del Lotto di sabato 24 gennaio 2026: i numeri vincenti

I numeri del Gioco del Lotto con l'estrazione di sabato 24 gennaio 2026 partirà alle ore 20:00 di questa sera: in aggiornamento minuto per minuto anche i numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti numeri estratti su ogni ruota. Consulta il sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la verifica delle vincite.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

SuperEnalotto sabato 24 gennaio 2026, l'estrazione dei numeri vincenti

L'estrazione del SuperEnalotto di sabato 24 gennaio 2026: in diretta dalle 20:00 la combinazione fortunata che questa sera vale un jackpot da XX milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale ormai al maggio dello scorso anno a Desenzano del Garda: continua la caccia al montepremi milionario. La verifica delle vincite e dei premi Winbox sarà disponibile sul sito ufficiale del SuperEnalotto.

Estrazioni 10eLotto serale di sabato 24 gennaio 2026

In diretta i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale per l'estrazione di sabato 24 gennaio 2026:

Estrazione del Simbolotto di oggi

L'estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 24 gennaio 2026 associata al concorso odierno del Lotto.

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di sabato 24 gennaio 2026, con i risultati dell'ultima estrazione sul sito ufficiale di Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

20 – Bari: non viene estratto da 126 concorsi

non viene estratto da 126 concorsi 55 – Cagliari: manca da 100 estrazioni

manca da 100 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 157 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 157 volte consecutive 34 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 87 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 87 concorsi 50 – Milano: non pervenuto da 86 estrazioni

non pervenuto da 86 estrazioni 3 – Napoli: manca da 74 estrazioni

manca da 74 estrazioni 57 – Palermo: non è stato estratto per 70 concorsi

non è stato estratto per 70 concorsi 81 – Roma: non è stato sorteggiato per 66 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 66 volte consecutive 89 – Torino: assente da 108 estrazioni

assente da 108 estrazioni 24 – Venezia: non è stato estratto per 72 volte consecutive

non è stato estratto per 72 volte consecutive 37 – Nazionale: manca da 89 concorsi

Altri contenuti utili:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.