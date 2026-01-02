Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 2 gennaio 2026 in diretta: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 2 gennaio 2026: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con i numeri oro, le vincite e le quote di questa sera. Ricordiamo che il calendario delle estrazioni del Lotto varia per le festività natalizie. Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che stasera vale 99,6 milioni di euro.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di venerdì 2 gennaio 2026
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di venerdì 2 gennaio 2026
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotto e Superenalotto

I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 2 gennaio 2026 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Ricordiamo che il calendario delle estrazioni varia in base alle festività natalizie. Per le estrazioni vincenti aggiorna questa pagina, i dati si aggiornano in tempo reale: il jackpot del SuperEnalotto sale a quota 99,6 milioni di euro. Grande attesa per il montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

Estrazione Lotto venerdì 2 gennaio 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

Le estrazioni del Lotto di venerdì 2 gennaio 2026 partono alle ore 20:00 con tutti i numeri sulle 11 ruote del gioco del Lotto, tra cui anche la ruota Nazionale. Sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, saranno comunicati i risultati delle estrazioni di stasera. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione stessa: ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato ci sono nuove estrazioni.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

Leggi anche
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto martedì 30 dicembre 2025: numeri vincenti e quote. Nessun 6+1, vinti 16 "5"

SuperEnalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 2 gennaio 2026

I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, venerdì 2 gennaio 2026: le estrazioni iniziano a partire dalle ore 20:00, attenzione anche ai numeri Jolly e Superstar che saranno comunicati questa sera. La quota per la sestina vincente è di 99,6 milioni di euro: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.

Estrazioni 10eLotto serale di venerdì 2 gennaio 2026: numeri oro, doppio oro e extra

L'estrazione dei numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di venerdì 2 gennaio 2026, in diretta dalle 20:

I simboli del Simbolotto di venerdì 2 gennaio

Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di oggi, associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:

  • 20 – Bari: non viene estratto da 112 concorsi
  • 19 – Cagliari: manca da 94 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 143 volte consecutive
  • 52 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 85 concorsi
  • 73 – Milano: non pervenuto da 75 estrazioni
  • 3 – Napoli: manca da 60 estrazioni
  • 36 – Palermo: non è stato estratto per 67 concorsi
  • 6 – Roma: non è stato sorteggiato per 80 volte consecutive
  • 89 – Torino: assente da 94 estrazioni
  • 71 – Venezia: non è stato estratto per 101 volte consecutive
  • 59 – Nazionale: manca da 132 concorsi

Altri contenuti utili:

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Tragedia in
Svizzera
Almeno 40 morti, si indaga per incendio e omicidio colposi: "Bilancio può aumentare"
Musumeci firma lo stato di mobilitazione della Protezione Civile: cosa significa
In un video l'inizio dell'incendio nel bar di Crans-Montana: alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme
Chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana: si sono salvati
Tra le vittime ci sarebbe il golfista Emanuele Galeppini, l'annuncio della Federgolf. Lo zio: "Aspettiamo l'esame del DNA"
Come funzionano le candele da cui partivano le fontane di scintille
Come si curano i feriti che sono stati ustionati
Le immagini del luogo
Le foto del locale prima dell’incendio: il dettaglio dei pannelli
L'ipotesi effetto flashover
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views