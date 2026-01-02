Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 2 gennaio 2026 in diretta: numeri vincenti e quote
I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 2 gennaio 2026 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Ricordiamo che il calendario delle estrazioni varia in base alle festività natalizie. Per le estrazioni vincenti aggiorna questa pagina, i dati si aggiornano in tempo reale: il jackpot del SuperEnalotto sale a quota 99,6 milioni di euro. Grande attesa per il montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.
Estrazione Lotto venerdì 2 gennaio 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote
Le estrazioni del Lotto di venerdì 2 gennaio 2026 partono alle ore 20:00 con tutti i numeri sulle 11 ruote del gioco del Lotto, tra cui anche la ruota Nazionale. Sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, saranno comunicati i risultati delle estrazioni di stasera. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione stessa: ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato ci sono nuove estrazioni.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
SuperEnalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 2 gennaio 2026
I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, venerdì 2 gennaio 2026: le estrazioni iniziano a partire dalle ore 20:00, attenzione anche ai numeri Jolly e Superstar che saranno comunicati questa sera. La quota per la sestina vincente è di 99,6 milioni di euro: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.
Estrazioni 10eLotto serale di venerdì 2 gennaio 2026: numeri oro, doppio oro e extra
L'estrazione dei numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di venerdì 2 gennaio 2026, in diretta dalle 20:
I simboli del Simbolotto di venerdì 2 gennaio
Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di oggi, associati all'estrazione del Lotto:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:
- 20 – Bari: non viene estratto da 112 concorsi
- 19 – Cagliari: manca da 94 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 143 volte consecutive
- 52 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 85 concorsi
- 73 – Milano: non pervenuto da 75 estrazioni
- 3 – Napoli: manca da 60 estrazioni
- 36 – Palermo: non è stato estratto per 67 concorsi
- 6 – Roma: non è stato sorteggiato per 80 volte consecutive
- 89 – Torino: assente da 94 estrazioni
- 71 – Venezia: non è stato estratto per 101 volte consecutive
- 59 – Nazionale: manca da 132 concorsi