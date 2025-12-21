Come cambiano le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto per Natale 2025: il calendario con le nuove date

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In occasione delle festività natalizie, Capodanno e dell’Epifania 2026, il calendario delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto subirà alcune modifiche. Secondo il regolamento, infatti, non possono esserci estrazioni nei giorni festivi e quelle mancanti vengono recuperate nei giorni successivi, talvolta anche di lunedì.

Per il SuperEnalotto, la prima variazione riguarda il concorso n.204 previsto per martedì 23 dicembre e anticipato a lunedì 22 dicembre 2025. Quello previsto giovedì 25 dicembre, sarà anticipato a martedì 23 dicembre. Per il Lotto, la prima variazione invece ci sarà per l'estrazione di Natale, giovedì 25 dicembre, che verrà anticipata a mercoledì 24 dicembre (giorno della Vigilia, ma comunque feriale), mentre le estrazioni di Natale, Santo Stefano e Capodanno saranno recuperate nei giorni seguenti.

Secondo il regolamento del Lotto e quello del SuperEnalotto, non possono essere effettuate estrazioni nei giorni festivi. Dunque, per recuperare le estrazioni mancanti, sono stati previsti cambiamenti di data con rimodulazione anche nei giorni successivi, che talvolta ricadranno in giornate normalmente prive di estrazioni, come può essere magari il lunedì o il mercoledì.

Quando ci sarà la prossima estrazione di Lotto e SuperEnalotto: le nuove date per Natale 2025

Le consuete quattro estrazioni del Lotto e del Superenalotto (quelle di martedì, giovedì, venerdì e sabato) per la settimana di Natale subiscono cambiamenti per quella di giovedì 25 e venerdì 26 dicembre. Il giorno di Natale, come detto, non si estrae per cui quella data sarà anticipata a mercoledì 24 dicembre alle ore 18.30. Il concorso del giorno di Santo Stefano verrà posticipato a sabato 27 dicembre, mentre quella di sabato 27 verrà rimandato a lunedì 29 dicembre alle ore 20:00.

Ecco i cambiamenti in dettaglio delle estrazioni del Lotto in occasione della festività Natalizie:

Concorso N°205 di giovedì 25 dicembre anticipato a mercoledì 24 dicembre 2025 alle 18.30;

Concorso N°206 di venerdì 26 dicembre posticipato a sabato 27 dicembre 2025 alle 20;

Concorso N°207 di sabato 27 dicembre posticipato a lunedì 29 dicembre 2025 alle 20.

E del Superenalotto:

Concorso N°204 di martedì 23 dicembre del Superenalotto anticipato a lunedì 22 dicembre 2025 alle 20;

Concorso N°205 di giovedì 25 dicembre anticipato a martedì 23 dicembre 2025 alle 20;

Concorso N°206 di venerdì 26 dicembre posticipato a sabato 27 dicembre 2025 alle 20;

Concorso N°207 di sabato 27 dicembre posticipato a lunedì 29 dicembre 2025 alle 20.

Il calendario delle estrazioni del Lotto e SuperEnalotto per Capodanno 2026

Le festività non si fermano a Natale. La settimana prossima sarà infatti quella che coincide con Capodanno: la consueta estrazione di giovedì, che coincide con il 1° gennaio, verrà recuperata venerdì 2 gennaio alle ore 20.00. Di conseguenza quella di sabato 2 gennaio si sposta al sabato 3 gennaio e quella del 3 gennaio a lunedì 5 gennaio. Ecco i cambiamenti in dettaglio delle estrazioni del SuperEnalotto in occasione della festività di Capodanno:

Concorso N°208 di martedì 30 dicembre 2025 resta invariato;

Concorso N°209 di giovedì 1° gennaio 2026 posticipato a venerdì 2 gennaio 2026 alle 20;

Concorso N°210 di venerdì 2 gennaio 2026 viene posticipato a sabato 3 gennaio 2026 alle;

Concorso N° 211 di sabato 3 gennaio 2026 rimandato a lunedì 5 gennaio 2026 alle 20.

Come cambiano le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto per l'Epifania 2026: le nuove date

L'ultima delle feste natalizie è quella dell'Epifania. Il 6 gennaio è martedì ed essendo un giorno festivo l'apposita estrazione dovrebbe essere rimandata al giorno successivo, ossia mercoledì 7 gennaio. Evidenziando che non c'è ancora l'ufficialità, ecco come dovrebbero cambiare le estrazioni di quella settimana.