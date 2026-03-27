Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 27 marzo 2026: numeri vincenti e quote

Effettuate le Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 27 marzo 2026: le estrazioni dei numeri vincenti di oggi minuto per minuto su Fanpage.it. In aggiornamento vincite e quote dei concorsi di stasera: al SuperEnalotto si gioca per 140,5 milioni di euro.

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Sono state effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 27 marzo 2026: in tempo reale i numeri vincenti nelle estrazioni di oggi su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina in diretta per conoscere i numeri, le vincite e le quote di questa sera: al SuperEnalotto si va per un jackpot da 140,5 milioni di euro per la sestina fortunata. Continua la caccia al montepremi milionario dall'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda, dove un fortunato giocatore si è aggiudicato oltre 35 milioni di euro. In diretta minuto per minuto tutti i numeri sulle ruote del Lotto, con i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto e i simboli del Simbolotto: consulta qui le vincite dell'ultimo concorso dello scorso giovedì.

Estrazioni del Lotto, i numeri vincenti di venerdì 27 marzo 2026

Le estrazioni del Lotto con i numeri vincenti sulle 11 ruote di oggi, venerdì 27 marzo 2026. Sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o sul sito ufficiale del Gioco del Lotto sarà possibile verificare le vincite e i premi di questa sera. Su Fanpage.it è possibile conoscere i numeri ritardatari del Lotto aggiornati all'ultima estrazione. Si ricorda che le estrazioni si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato e si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno del concorso.

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 9 – 7 – 85 – 34 – 35

Cagliari: 66 – 23 – 50 – 17 – 18

Firenze: 29 – 14 – 68 – 75 – 9

Genova: 52 – 88 – 58 – 19 – 50

Milano: 7 – 80 – 5 – 46 – 90

Napoli: 16 – 33 – 75 – 35 – 17

Palermo: 43 – 8 – 82 – 48 – 74

Roma: 36 – 71 – 23 – 15 – 44

Torino: 21 – 67 – 54 – 14 – 6

Venezia: 69 – 23 – 81 – 74 – 89

Nazionale: 83 – 60 – 76 – 78 – 7

SuperEnalotto, l'estrazione dei numeri di venerdì 27 marzo 2026

Il SuperEnalotto di oggi, venerdì 27 marzo 2026 mette in palio un montepremi da 140,5 milioni di euro: continua la caccia alla dea bendata, che tarda ancora ad arrivare. Estratti anche i numeri Jolly e Superstar del concorso di questa sera. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi: su Fanpage.it l'archivio delle ultime estrazioni.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 43 – 64 – 6 – 22 – 58 – 27

Numero Jolly: 10

Numero Superstar: 74

Jackpot: 140.500.000€

Numeri del 10eLotto serale abbinato all'estrazione del Lotto

Sono stati estratti anche i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto di oggi: 7 – 8 – 9 – 14 – 16 – 21 – 23 – 29 – 33 – 36 – 43 – 50 – 52 – 66 – 67 – 69 – 71 – 80 – 85 – 88

Il numero Oro è 9, il Doppio Oro è 9, 7

Estrazioni Simbolotto di venerdì 27 marzo 2026

Di seguito in diretta i simboli del Simbolotto di venerdì 27 marzo 2026:

31 – Anguria

38 – Pigna

24 – Pizza

39 – Forbici

15 – Ragazzo

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Sul sito ufficiale di Sisal è possibile consultare vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, venerdì 27 marzo 2026 con i risultati dell'ultima estrazione:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

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