Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 4 ottobre 2025: numeri vincenti e quote

In diretta i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 4 ottobre 2025: vincite, quote e risultati in tempo reale dalle ore 20:00 su Fanpage.it. 60,1 milioni di euro è il jackpot di questa sera al SuperEnalotto.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di sabato 4 ottobre 2025

Estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto di sabato 4 ottobre 2025 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00: aggiorna questa pagina per scoprire i numeri vincenti estratti con quote e vincite di questa sera. Caccia al jackpot al SuperEnalotto, che vale 60,1 milioni di euro dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

Tutti i numeri vincenti sulle ruote del Lotto, la combinazione del 10eLotto serale collegata al gioco del Lotto e la sestina vincente al SuperEnalotto a partire dalle ore 20.

Estrazione Lotto oggi, i numeri di sabato 4 ottobre 2025 su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 4 ottobre 2025 a partire dalle 20:00 di questa sera in diretta con i numeri vincenti estratti su tutte le ruote. Tutti gli estratti sulle ruote del Lotto, compresa la Nazionale, saranno comunicati da Lottomatica per conto dell' insieme ai risultati di ambo, terno, quaterna e cinquina. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato: si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificatisul sito ufficiale del Gioco del Lotto. A partire dall'estrazione di martedì 24 giugno 2025, i numeri sulle ruote del Nord vengono estratti nella sede di Roma, per cui potrebbero essere disponibili dalle 21.00: aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni in tempo reale.

Estrazione SuperEnalotto di sabato 4 ottobre 2025, i numeri vincenti

Le estrazioni del SuperEnalotto di oggi, sabato 4 ottobre 2025 mettono in palio un jackpot da 60,1 milioni di euro per la sestina fortunata. Estratti in diretta dalle 20:00 anche i numeri Jolly e Superstar: per la verifica delle vincite è disponibile il sito ufficiale del SuperEnalotto, dove poter consultare i risultati e le quote di questa sera e i premi Winbox associati al SuperEnalotto. Nell'ultimo concorso dello scorso sabato nessun 6 o 5+1.

La combinazione vincente del 10eLotto serale

Dalle ore 20:00 in diretta la combinazione vincente del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra di sabato 4 ottobre 2025:

I simboli del Simbolotto di sabato 4 ottobre 2025

Dopo le 20:00 saranno disponibili in tempo reale anche tutti i simboli del Simbolotto associati all'estrazione del Lotto di sabato 4 ottobre 2025:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'estrazione di sabato 4 ottobre 2025 pubblicati da Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

82 – Bari: non viene estratto da 97 concorsi

85 – Cagliari: manca da 103 estrazioni

42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 93 volte consecutive

49 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 62 concorsi

25 – Milano: non pervenuto da 95 estrazioni

25 – Napoli: manca da 67 estrazioni

59 – Palermo: non è stato estratto per 87 concorsi

63 – Roma: non è stato sorteggiato per 79 volte consecutive

7– Torino: assente da 77 estrazioni

5 – Venezia: non è stato estratto per 93 volte consecutive

82 – Nazionale: manca da 106 concorsi

