Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 7 ottobre 2025: numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1
I risultati delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di martedì 7 ottobre 2025 con i numeri vincenti e le quote: il jackpot al Superenalotto riparte da 60,9 milioni di euro dopo l'ultima vincita da 34,5 milioni a Desenzano del Garda. Questa sera nessun 6 o 5+1: 2 giocatori vincono 84.247,46 euro centrando il “5”.
Estrazione del Lotto del 7 ottobre 2025: i numeri vincenti su tutte le ruote
Sono stati estratti i numeri del Lotto di martedì 7 ottobre 2025 su tutte le ruote:
- Bari: 22 – 79 – 42 – 33 – 2
- Cagliari: 6 – 81 – 69 – 21 – 73
- Firenze: 52 – 15 – 67 – 3 – 60
- Genova: 21 – 76 – 2 – 23 – 19
- Milano: 28 – 35 – 8 – 53 – 60
- Napoli: 5 – 57 – 14 – 39 – 43
- Palermo: 46 – 35 – 40 – 64 – 48
- Roma: 4 – 80 – 71 – 23 – 40
- Torino: 38 – 53 – 5 – 78 – 50
- Venezia: 90 – 43 – 1 – 60 – 2
- Nazionale: 2 – 41 – 72 – 22 – 31
Estrazione SuperEnalotto di martedì 7 ottobre 2025, i numeri vincenti
Ancora nessun vincitore al SuperEnalotto nell’estrazione di martedì 7 ottobre 2025: 2 giocatori vincono 84.247,46 centrando il 5, il jackpot sale a quota 60,9 milioni di euro per la prossima estrazione.
Combinazione vincente SuperEnalotto: 56 – 61 – 40 – 21 – 17 – 79
Numero Jolly: 87
Numero Superstar: 85
Jackpot: 60.900.000€
I numeri estratti al 10eLotto serale:
Di seguito i numeri vincenti dell'estrazione del 10eLotto serale di martedì 7 ottobre 2025 con numero oro, doppio oro e extra: 4 – 5 – 6 – 15 – 21 – 22 – 28 – 35 – 38 – 42 – 43 – 46 – 52 – 53 – 57 – 76 – 79 – 80 – 81 – 90
Il numero Oro: 22
Doppio Oro: 22, 79
Numeri extra: 1-2-3-8-14-23-33-39-40-60-64-67-69-71-78
I simboli del Simbolotto di martedì 7 ottobre 2025
Ecco i simboli del Simbolotto di martedì 7 ottobre 2025:
18-cerino
37-piano
7-vaso
22-balestra
9-culla
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Vincite e quote del SuperEnalotto di martedì 7 ottobre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:
- Punti 6: nessuno
- Punti 5+1: nessuno
- Punti 5: 2 vincono 84.247,46 euro
- Punti 4: 342 vincono 500,43 euro
- Punti 3: 15.589 vincono 33,11 euro
- Punti 2: 273.135 vincono 5,87 euro
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
82 – Bari: non viene estratto da 98 concorsi
85 – Cagliari: manca da 104 estrazioni
42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 94 volte consecutive
49 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 63 concorsi
47 – Milano: non pervenuto da 64 estrazioni
25 – Napoli: manca da 68 estrazioni
59 – Palermo: non è stato estratto per 88 concorsi
63 – Roma: non è stato sorteggiato per 80 volte consecutive
7 – Torino: assente da 78 estrazioni
58 – Venezia: non è stato estratto per 73 volte consecutive
82 – Nazionale: manca da 107 concorsi