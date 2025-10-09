Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 9 ottobre 2025: numeri vincenti e quote
I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 9 ottobre 2025 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati di questa sera con vincite e quote: il jackpot sale al SuperEnalotto sale a 61,7 milioni di euro. Caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.
Estrazione Lotto del 9 ottobre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote
I numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 9 ottobre 2025 su tutte le ruote: l'appuntamento è a partire dalle ore 20:00 minuto per minuto su Fanpage.it. I risultati di ambo, terno, quaterna e cinquina, con tutti i numeri oro del Lotto, disponibili sul sito ufficiale di Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si ricorda che le estrazioni del Lotto avvengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato: si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Per seguire le estrazioni in tempo reale aggiorna questa pagina.
SuperEnalotto oggi, l'estrazione di giovedì 9 ottobre 2025: i numeri vincenti
L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 9 ottobre 2025 in diretta minuto per minuto dalle 20:00: i numeri vincenti estratti insieme ai numeri Jolly e Superstar. Il jackpot al SuperEnalotto vale 61,7 milioni di euro per la sestina fortunata: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi. Nell'ultimo concorso dello scorso sabato centrati cinque "5" da circa 37mila euro.
Estrazioni 10eLotto serale di giovedì 9 ottobre: la combinazione vincente
L'estrazione dei numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di giovedì 9 ottobre 2025, in diretta dalle 20:
I simboli del Simbolotto di oggi
Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di oggi, associati all'estrazione del Lotto:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Vincite e quote del SuperEnalotto di giovedì 9 ottobre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 82 – Bari: non viene estratto da 99 concorsi
- 85 – Cagliari: manca da 105 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 95 volte consecutive
- 49 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 64 concorsi
- 47 – Milano: non pervenuto da 65 estrazioni
- 25 – Napoli: manca da 69 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 89 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 81 volte consecutive
- 7– Torino: assente da 79 estrazioni
- 58 – Venezia: non è stato estratto per 74 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 108 concorsi