Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 9 ottobre 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 9 ottobre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con i numeri oro, le vincite e le quote di questa sera. Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che stasera vale 61,7 milioni di euro.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di giovedì 9 ottobre 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 9 ottobre 2025 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati di questa sera con vincite e quote: il jackpot sale al SuperEnalotto sale a 61,7 milioni di euro. Caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

Estrazione Lotto del 9 ottobre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

I numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 9 ottobre 2025 su tutte le ruote: l'appuntamento è a partire dalle ore 20:00 minuto per minuto su Fanpage.it. I risultati di ambo, terno, quaterna e cinquina, con tutti i numeri oro del Lotto, disponibili sul sito ufficiale di Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si ricorda che le estrazioni del Lotto avvengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato: si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Per seguire le estrazioni in tempo reale aggiorna questa pagina.

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di giovedì 9 ottobre 2025: i numeri vincenti

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 9 ottobre 2025 in diretta minuto per minuto dalle 20:00: i numeri vincenti estratti insieme ai numeri Jolly e Superstar. Il jackpot al SuperEnalotto vale 61,7 milioni di euro per la sestina fortunata: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi. Nell'ultimo concorso dello scorso sabato centrati cinque "5" da circa 37mila euro.

Estrazioni 10eLotto serale di giovedì 9 ottobre: la combinazione vincente

L'estrazione dei numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di giovedì 9 ottobre 2025, in diretta dalle 20:

I simboli del Simbolotto di oggi

Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di oggi, associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di giovedì 9 ottobre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

82 – Bari: non viene estratto da 99 concorsi

non viene estratto da 99 concorsi 85 – Cagliari: manca da 105 estrazioni

manca da 105 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 95 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 95 volte consecutive 49 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 64 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 64 concorsi 47 – Milano: non pervenuto da 65 estrazioni

non pervenuto da 65 estrazioni 25 – Napoli: manca da 69 estrazioni

manca da 69 estrazioni 59 – Palermo: non è stato estratto per 89 concorsi

non è stato estratto per 89 concorsi 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 81 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 81 volte consecutive 7– Torino: assente da 79 estrazioni

assente da 79 estrazioni 58 – Venezia: non è stato estratto per 74 volte consecutive

non è stato estratto per 74 volte consecutive 82 – Nazionale: manca da 108 concorsi

Altri contenuti utili: