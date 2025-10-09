Attualità
SuperEnalotto, centrato il 5 da 165mila euro nell’estrazione di giovedì 9 ottobre: ecco dove

Centrato il 5 durante l’estrazione del Superenalotto di oggi, giovedì 9 ottobre. Un fortunato giocatore si porta a casa oltre 165mila euro. Nessun “6” stasera, il jackpot sale a 62,4 milioni di euro.
A cura di Antonio Palma
Nuova serata fortunata al SuperEnalotto, centrato il 5 da 165mila euro nell’estrazione di oggi giovedì 9 ottobre. La fortuna questa volta ha baciato un giocatore online visto che il biglietto vincente non è stato giocato in una ricevitori fisica ma attraverso una piattaforma web del Concessionario o di uno dei punti vendita a distanza autorizzati. Non si sa dunque in quale parte d'Italia sia andato il ricco premio di questa sera.

Il fortunato vincitore del 5 al SuperEnalotto di oggi, giovedì 9 ottobre, si porta a casa la cifra esatta di 165.580,63 euro. Da segnalare che questa sera sono stati realizzati anche quattro "4 Stella" che, come segnala Agipro, si portano a casa la cifra non indifferente di 39.960 euro ciascuno. Quote più popolari invece per le altre vincite al SuperEnalotto che vanno dai 3.500 euro per il 3 Stella ai soli 6 euro per il due.

Nessun "6" o 5+1 invece nell'estrazione di oggi del Superenalotto che fa ripartite il jackpot da 62,4 milioni di euro. L’ultimo "6" da oltre 35,4 milioni di jackpot è stato centrato a Desenzano del Garda il 22 maggio scorso.

La combinazione vincente del concorso del Superenalotto di oggi è: 54 – 78 – 50 – 38 – 49 – 82
Numero Jolly: 90
Numero Superstar: 43

Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Vincite superiori a 52mila euro come quella di questa sera sono riscosse solo con prenotazione presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma. Come spiega Sisal, infatti, il regolamento del SuperEnalotto  prevede che il vincitore debba presentare la ricevuta della giocata vincente a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma, entro il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it

