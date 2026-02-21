Attualità
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 21 febbraio 2026: numeri vincenti e quote. Vinto un “5”

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi: effettuate le estrazioni dei numeri vincenti delle di sabato 21 febbraio 2026 con vincite, quote e risultati. Al SuperEnalotto in palio un jackpot da 124,4 milioni di euro per la sestina fortunata.
A cura di Redazione
Sono stati estratti i numeri dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 21 febbraio 2026: aggiorna questa pagina per seguire i concorsi di questa sera e scoprire vincite, quote e risultati. Al SuperEnalotto in palio un jackpot da 124,4 milioni di euro: ancora nessun fortunato giocatore centra i 6 numeri fortunati. Le operazioni di estrazioni dei numeri sulle ruote del Lotto insieme ai numeri oro, doppio oro e extra al 10eLotto, oltre alla sestina fortunata al SuperEnalotto. Si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: i concorsi vengono effettuati ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Qui l'estrazione di venerdì 20 febbraio 2026.

Estrazioni del Lotto, i numeri sulle ruote di sabato 21 febbraio 2026

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

  • Bari: 72 – 63 – 35 – 12 – 1
  • Cagliari: 2 – 31 – 1 – 53 – 10
  • Firenze: 30 – 35 – 5 – 87 – 42
  • Genova: 74 – 32 – 43 – 68 – 80
  • Milano: 39 – 6 – 64 – 16 – 83
  • Napoli: 56 – 65 – 71 – 7 – 12
  • Palermo: 11 – 57 – 50 – 28 – 71
  • Roma: 35 – 23 – 58 – 89 – 46
  • Torino: 27 – 28 – 74 – 16 – 75
  • Venezia: 68 – 70 – 27 – 77 – 83
  • Nazionale: 28 – 52 – 18 – 26 – 39

Sono state effettuate le estrazioni del gioco del Lotto di sabato 21 febbraio 2026: dalle ore 20 di questa sera disponibili tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote del Lotto. Per la verifica dei numeri vincenti, collegarsi al sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oppure sul sito del Gioco del Lotto. Su Fanpage.it disponibili i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione effettuata.

SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri di sabato 21 febbraio 2026

Combinazione vincente SuperEnalotto: 66 – 68 – 81 – 60 – 58 – 49
Numero Jolly: 75
Numero Superstar: 58
Jackpot: 124.400.000€

È stata effettuata l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 21 febbraio 2026 con i numeri vincenti di oggi. Estratti anche i numeri Jolly e Superstar di questa sera. L'ultima vincita milionaria è stata registrata ormai lo scorso anno a Desenzano del Garda: oggi in palio 124,4 milioni di euro per la sestina fortunata. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi: su Fanpage.it trovate il nostro archivio storico delle estrazioni precedenti di Superenalotto, Lotto e 10eLotto.

Numeri del 10eLotto serale abbinati al Lotto

Le estrazioni dei numeri oro, doppio oro e extra al 10eLotto serale di oggi, sabato 21 febbraio 2026, abbinati all'estrazione del Lotto:

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 1 – 2 – 6 – 11 – 23 – 27 – 28 – 30 – 31 – 32 – 35 – 39 – 56 – 57 – 63 – 65 – 68 – 70 – 72 – 74
Il numero Oro è 72,
Doppio Oro è 72, 63
Numeri extra: 5-7-10-12-16-42-43-50-53-58-64-71-77-87-89

Estrazioni Simbolotto di sabato 21 febbraio 2026

I simboli del Simbolotto di oggi, sabato 21 febbraio 2026:

  • 42 CAFFÈ
  • 35 RAGAZZO
  • 21 LUPO
  • 19 RISATA
  • 13 RANA

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Pubblicate dopo le 20 sul sito ufficiale Sisal le vincite e le quote del SuperEnalotto di sabato 21 febbraio 2026, con i risultati dell'ultima estrazione e le Quote Superstar:

  • Punti 6: nessuno
  • Punti 5+1: nessuno
  • Punti 5: 1 vince 208.027,92 euro
  • Punti 4: 470 vincono 462,96 euro
  • Punti 3: 18.726 vincono 34,36 euro
  • Punti 2: 309.145 vincono 6,40 euro

Quote Superstar:

  • 5 Stella: 0 vincite
  • 4 Stella: 6 vincite da 46.296,00 euro
  • 3 Stella: 155 vincite da 3.436,00 euro
  • 2 Stella: 1.821 vincite da 100,00 euro
  • 1 Stella: 11.329 vincite da 10,00 euro
  • 0 Stella: 24.345 vincite da 5,00 euro

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.

Attualità
Attualità
