Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 20 febbraio 2026: numeri vincenti e quote in diretta

Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 20 febbraio 2026: in diretta i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 123,5 milioni di euro.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di venerdì 20 febbraio 2026

In diretta le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi con i numeri vincenti di venerdì 20 febbraio 2026 e le quote dei concorsi di questa sera. Segui in tempo reale a partire dalle ore 20 su questa pagina i numeri su tutte le ruote, il 10eLotto serale abbinato e la combinazione vincente del Superenalotto. In palio al Superenalotto di questa sera un jackpot di 123,5 milioni di euro per chi centra il sei fortunato. L’ultima vincita milionaria risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda.

Si può giocare tutti i giorni e nelle giornate delle estrazioni (martedì, giovedì, venerdì e sabato) fino alle 19:30. Troverai su questa pagina i risultati vincenti dell’ultima estrazione.

Estrazioni del Lotto, i numeri sulle ruote di venerdì 20 febbraio

Dalle ore 20 in diretta su questa pagina l'estrazione vincente dei numeri del concorso del Lotto di venerdì 20 febbraio 2026. Sono comunicati i numeri estratti sulle 10 ruote, tra cui quella Nazionale da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: si consiglia la verifica sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. I giorni delle estrazioni settimanali sono martedì, giovedì, venerdì e sabato. Su Fanpage.it i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione.

Qui i numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di stasera:

Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri di venerdì 20 febbraio 2026

In diretta l'estrazione del Superenalotto di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, a partire dalle ore 20 di questa sera con i numeri vincenti minuto per minuto. Il concorso di questa sera mette in palio un jackpot da 123,5 milioni di euro. Tarda ancora ad arrivare la sestina vincente: cresce l'attesa per il 6 milionario. Su Fanpage.it trovate il nostro archivio storico delle estrazioni precedenti di Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi: estratti in tempo reale anche i numeri Jolly e Superstar.

Numeri del 10eLotto serale abbinato al Lotto

I numeri vincenti del 10eLotto serale collegati all'estrazione del Lotto di venerdì 20 febbraio 2026 aggiornati dopo le ore 20.

Estrazioni Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di oggi associati all'estrazione del Lotto di venerdì 20 febbraio 2026:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le quote del concorso del Superenalotto e del Superstar di venerdì 20 febbraio 2026 in diretta dopo le estrazioni, con i risultati sul sito ufficiale di Sisal:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.