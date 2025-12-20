Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 20 dicembre 2025: numeri vincenti e quote in diretta

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 20 dicembre 2025: in diretta i numeri vincenti e le quote di questa sera su Fanpage.it. XXX milioni di euro in palio per la sestina vincente del SuperEnalotto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 20 dicembre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta minuto per minuto su Fanpage.it dalle ore 20. In aggiornamento su questa pagina vincite e quote di questa sera: il jackpot al SuperEnalotto continua a salire e si attesta sui XXX milioni di euro per la sestina fortunata. Ancora nessuno centra il "6" fortunato dall'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda. In tempo reale anche le estrazioni del Lotto e 10eLotto con numeri oro, doppio oro e extra.

Estrazione Lotto oggi sabato 20 dicembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

Per l'estrazione del Lotto di oggi, sabato 20 dicembre 2025, l'appuntamento è a partire dalle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote, compresa la Nazionale. La verifica delle vincite è disponibile sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme ai numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti numeri estratti su tutte le ruote.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Sul canale Youtube ufficiale le estrazioni in diretta.

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di sabato 20 dicembre 2025

Le estrazioni del SuperEnalotto di oggi, sabato 20 dicembre 2025 mettono a disposizione un jackpot pari a XXX milioni di euro per la sestina fortunata. Per la verifica delle vincite e dei premi Winbox di questa sera, disponibile il sito ufficiale del SuperEnalotto. Ancora nessuno centra il 6 milionario: continua la caccia al jackpot.

Estrazioni 10eLotto serale: i numeri oro, doppio oro e extra di sabato 20 dicembre 2025

Estrazioni del 10eLotto serale di sabato 20 dicembre: i numeri oro, doppio oro e extra in diretta dalle 20:

I simboli del Simbolotto di oggi

Di seguito verranno comunicati tutti i simboli del Simbolotto di oggi, sabato 20 dicembre 2025:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto dopo le estrazioni di oggi, sabato 20 dicembre, pubblicate da Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:

20 – Bari: non viene estratto da 105 concorsi

non viene estratto da 105 concorsi 19 – Cagliari: manca da 87 estrazioni

manca da 87 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 136 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 136 volte consecutive 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 92 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 92 concorsi 73 – Milano: non pervenuto da 68 estrazioni

non pervenuto da 68 estrazioni 58 – Napoli: manca da 89 estrazioni

manca da 89 estrazioni 5 – Palermo: non è stato estratto per 68 concorsi

non è stato estratto per 68 concorsi 6 – Roma: non è stato sorteggiato per 73 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 73 volte consecutive 88 – Torino: assente da 88 estrazioni

assente da 88 estrazioni 71 – Venezia: non è stato estratto per 94 volte consecutive

non è stato estratto per 94 volte consecutive 59 – Nazionale: manca da 125 concorsi

Altri contenuti utili: