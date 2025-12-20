Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 20 dicembre 2025: numeri vincenti e quote in diretta

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 20 dicembre 2025: in diretta i numeri vincenti e le quote di questa sera su Fanpage.it. XXX milioni di euro in palio per la sestina vincente del SuperEnalotto.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotto e Superenalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 20 dicembre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta minuto per minuto su Fanpage.it dalle ore 20. In aggiornamento su questa pagina vincite e quote di questa sera: il jackpot al SuperEnalotto continua a salire e si attesta sui XXX milioni di euro per la sestina fortunata. Ancora nessuno centra il "6" fortunato dall'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda. In tempo reale anche le estrazioni del Lotto e 10eLotto con numeri oro, doppio oro e extra.

Estrazione Lotto oggi sabato 20 dicembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

Per l'estrazione del Lotto di oggi, sabato 20 dicembre 2025, l'appuntamento è a partire dalle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote, compresa la Nazionale. La verifica delle vincite è disponibile sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme ai numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti numeri estratti su tutte le ruote.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Sul canale Youtube ufficiale le estrazioni in diretta.

Leggi anche
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto venerdì 19 dicembre 2025: numeri vincenti e quote. Vinti tre "5"

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di sabato 20 dicembre 2025

Le estrazioni del SuperEnalotto di oggi, sabato 20 dicembre 2025 mettono a disposizione un jackpot pari a XXX milioni di euro per la sestina fortunata. Per la verifica delle vincite e dei premi Winbox di questa sera, disponibile il sito ufficiale del SuperEnalotto. Ancora nessuno centra il 6 milionario: continua la caccia al jackpot.

Estrazioni 10eLotto serale: i numeri oro, doppio oro e extra di sabato 20 dicembre 2025

Estrazioni del 10eLotto serale di sabato 20 dicembre: i numeri oro, doppio oro e extra in diretta dalle 20:

I simboli del Simbolotto di oggi

Di seguito verranno comunicati tutti i simboli del Simbolotto di oggi, sabato 20 dicembre 2025:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto dopo le estrazioni di oggi, sabato 20 dicembre, pubblicate da Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:

  • 20 – Bari: non viene estratto da 105 concorsi
  • 19 – Cagliari: manca da 87 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 136 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 92 concorsi
  • 73 – Milano: non pervenuto da 68 estrazioni
  • 58 – Napoli: manca da 89 estrazioni
  • 5 – Palermo: non è stato estratto per 68 concorsi
  • 6 – Roma: non è stato sorteggiato per 73 volte consecutive
  • 88 – Torino: assente da 88 estrazioni
  • 71 – Venezia: non è stato estratto per 94 volte consecutive
  • 59 – Nazionale: manca da 125 concorsi

Altri contenuti utili:

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Epstein
Files
Clinton, Michael Jackson e il principe Andrea sulle gambe di 5 ragazze: cosa c’è nei nuovi file
Anche Bill Gates, Chomsky e un piede femminile nelle foto trapelate già ieri
La ricostruzione del caso Epstein: il processo e l'accordo del 2008, le vittime e i files
Pubblicate le foto della villa di Epstein: la poltrona da dentista, le maschere e la lavagna con nomi di donne
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views