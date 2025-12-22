Estrazione SuperEnalotto oggi, lunedì 22 dicembre 2025 in diretta: numeri vincenti e quote

Le estrazioni del Superenalotto di lunedì 22 dicembre 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I numeri vincenti del Superenalotto, le estrazioni di lunedì 22 dicembre 2025 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Il Superenalotto si anticipa per le festività natalizie. Per le estrazioni vincenti aggiorna questa pagina, i dati si aggiornano in tempo reale: il jackpot del SuperEnalotto sale a quota 95,5 milioni di euro. Grande attesa per il montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di lunedì 22 dicembre 2025

I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, lunedì 22 dicembre 2025: le estrazioni iniziano a partire dalle ore 20:00, attenzione anche ai numeri Jolly e Superstar che saranno comunicati stasera. La quota per la sestina vincente è di 90,3 milioni di euro: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, lunedì 22 dicembre 2025, estrazione anticipata per le festività natalizie. I risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

Leggi anche Come cambiano le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto per Natale 2025: il calendario con le nuove date