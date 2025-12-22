Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazione SuperEnalotto oggi, lunedì 22 dicembre 2025 in diretta: numeri vincenti e quote

Il SuperEnalotto di oggi, lunedì 22 dicembre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con le vincite e le quote di questa sera, si anticipa l’estrazione in vista delle festività natalizie. Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che stasera vale 95,5 milioni di euro.
Le estrazioni del Superenalotto di lunedì 22 dicembre 2025
Lotto e Superenalotto

I numeri vincenti del Superenalotto, le estrazioni di lunedì 22 dicembre 2025 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Il Superenalotto si anticipa per le festività natalizie. Per le estrazioni vincenti aggiorna questa pagina, i dati si aggiornano in tempo reale: il jackpot del SuperEnalotto sale a quota 95,5 milioni di euro. Grande attesa per il montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di lunedì 22 dicembre 2025

I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, lunedì 22 dicembre 2025: le estrazioni iniziano a partire dalle ore 20:00, attenzione anche ai numeri Jolly e Superstar che saranno comunicati stasera. La quota per la sestina vincente è di 90,3 milioni di euro: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, lunedì 22 dicembre 2025, estrazione anticipata per le festività natalizie. I risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:
Manovra 2026 in diretta l'esame al Senato: arriva la norma salva-imprenditori
Spunta il regalo ai datori di lavoro: non più costretti a pagare gli arretrati stabiliti dai giudici
Manovra 2026, come cambiano le pensioni anticipate dopo la stretta del governo
Tutte le novità della legge di bilancio su bonus, Irpef e rottamazione cartelle
