Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto martedì 23 dicembre 2025 in diretta: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 23 dicembre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con i numeri oro, le vincite e le quote di questa sera. Ricordiamo che le estrazioni del Lotto si anticipano per le festività natalizie. Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che stasera vale 96 milioni di euro.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di martedì 23 dicembre 2025

I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di martedì 23 dicembre 2025 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Il calendario delle estrazioni cambia questa settimana per le festività natalizie. Per le estrazioni vincenti aggiorna questa pagina, i dati si aggiornano in tempo reale: il jackpot del SuperEnalotto sale a quota 96 milioni di euro. Grande attesa per il montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

Estrazione Lotto martedì 23 dicembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

Le estrazioni del Lotto di martedì 23 dicembre 2025 inizieranno alle ore 20:00 con tutti i numeri sulle 11 ruote del gioco del Lotto, tra queste c’è anche la ruota Nazionale. Sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, saranno comunicati i risultati delle estrazioni di stasera. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato ci saranno nuove estrazioni.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

SuperEnalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di martedì 23 dicembre 2025

I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, martedì 23 dicembre 2025: le estrazioni iniziano a partire dalle ore 20:00, attenzione anche ai numeri Jolly e Superstar che saranno comunicati stasera. La quota per la sestina vincente è di 96 milioni di euro: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.

Estrazioni 10eLotto serale di martedìì 23 dicembre: numeri oro, doppio oro e extra

L'estrazione dei numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di venerdì 12 dicembre 2025, in diretta dalle 20:

I simboli del Simbolotto di martedì 9 dicembre

Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di oggi, associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

20 – Bari: non viene estratto da 107 concorsi

non viene estratto da 107 concorsi 19 – Cagliari: manca da 89 estrazioni

manca da 89 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 138 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 138 volte consecutive 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 94 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 94 concorsi 73 – Milano: non pervenuto da 70 estrazioni

non pervenuto da 70 estrazioni 3 – Napoli: manca da 55 estrazioni

manca da 55 estrazioni 36 – Palermo: non è stato estratto per 62 concorsi

non è stato estratto per 62 concorsi 6 – Roma: non è stato sorteggiato per 75 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 75 volte consecutive 88 – Torino: assente da 90 estrazioni

assente da 90 estrazioni 71 – Venezia: non è stato estratto per 96 volte consecutive

non è stato estratto per 96 volte consecutive 59 – Nazionale: manca da 127 concorsi

