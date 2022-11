Mercatini di Natale 2022 in Europa: le date e i più belli da visitare I mercatini di Natale sono i luoghi ideali per respirare a pieno l’atmosfera delle feste. Ecco alcuni spunti in Europa per celebrare il Natale 2022.

A cura di Giusy Dente

Mercatini di Natale a Berlino in piazza Bebelplatz (Germania)

Lucine colorate, addobbi scintillanti, palline per l'albero, statuine per il presepe, artisti di strada e poi dolciumi e profumo di spezie nell'aria: che Natale sarebbe senza mercatini? Sono i luoghi più affollati durante le festività, da metà novembre a inizi gennaio, perché perfetti per immergersi in pieno nel clima natalizio. La tradizione è gettonata in tutt'Europa, dalle grandi capitali ai piccoli paesini: tutti vogliono regalare a grandi e piccini un posto dove percepire il Natale in tutta la sua magia. Tra i mercatini di Natale più antichi ci sono quelli di Berlino, affiancati da quelli della romantica Parigi, dalla pittoresca Vienna passando per Strasburgo, Praga, Bruxelles, Innsbruck. Ecco alcuni spunti per chi avesse in mente un giretto in giro per l'Europa proprio nel periodo natalizio.

Il Natale a Berlino

Berlino ha molto a cuore le festività natalizie e ogni anno la capitale tedesca ospita decine di mercatini in tutti i quartieri della città, ponti a ospitare turisti e cittadini, grandi e piccini. Strade, piazze e vicoli si affollano di bancarelle di ogni tipo, dove soddisfare la propria voglia di festa, con acquisti che vanno dai souvenir ai prodotti tipici locali. Tra i mercatini più gettonati ci sono quello nell'elegante piazza Gendarmenmarkt (dedicato all’artigianato e agli antichi mestieri), che si è spostato quest'anno in piazza Bebelplatz, nei pressi dell'Opera, della Cattedrale di Sant'Edvige e della Biblioteca reale. Ha aperto le porte ai visitatori questa settimana ed è la prima volta senza restrizioni dall'inizio della pandemia. Bisognerà invece aspettare il 2 dicembre per il mercatino di Natale panoramico Klunkerkranich.

Dove: piazza piazza Bebelplatz.

Quando: dal 21 novembre 2022 al 31 dicembre 2022.

Ingresso: 1 euro.

Orari: dalla domenica al giovedì 12-22, venerdì e sabato 12-23, 24 dicembre 12-18.

Mercatini di Natale a Vienna

Il villaggio natalizio di Vienna

Durante le festività anche Vienna ospita ogni anno i suoi tradizionali mercatini di Natale, nei luoghi più suggestivi della città. Il villaggio natalizio di Maria-Theresien-Platz ha aperto le porte ai visitatori il 16 novembre e resterà a disposizione di cittadini e turisti fino al 24 dicembre. Il villaggio si compone di una settantina di stand dedicato all'artigianato, con decorazioni natalizie e souvenir realizzati a mano. Immancabile la suggestiva illuminazione dell'Avvento, che trasforma il panorama circostante e la Ringstrasse di Vienna (la strada che circonda il centro della città) in un mondo natalizio da favola.

Dove: Maria-Theresien-Platz.

Quando: dal 16 novembre 2022 al 26 dicembre 2022.

Ingresso: gratuito

Orari: dalla domenica al giovedì 11-21, venerdì e sabato 11-22, 24 dicembre 11-16, 25 e 26 dicembre 11-19.

Villaggio di Natale a Rovaniemi, Instagram @visitrovaniemi

La casa di Babbo Natale a Rovaniemi

Qual è la città di Babbo Natale? È Rovaniemi, un villaggio in Lapponia (Finlandia), a un passo dal circolo polare artico. Si dice che l'uomo vestito di rosso con la barba bianca abiti in una casetta di legno: qui aiutato dai suoi elfi impacchetta regali per i bambini di tutto il mondo. A 8 chilometri dalla città si trova il tradizionale Santa Claus Village, aperto tutto l'anno, ma affiancato durante le festività natalizie dal Santa Park, un parco di divertimenti a tema. Ovviamente, è possibile incontrare Babbo Natale in carne e ossa, oltre che fare un giro in slitta tra le bancarelle.

Dove: Rovaniemi

Quando: dal 19 novembre 2022 al 7 gennaio 2023.

Mercatino di Natale a Strasburgo, visitstrasbourg.fr

Le bancarelle nel centro di Strasburgo

Il mercatino di Natale di Strasburgo ospita circa 300 bancarelle distribuite in 12 punti della Grande Île, il centro storico della città. Il mercatino in place Broglie è il più antico della Francia, il famoso Christkindelsmärik, le cui origini pare risalgano addirittura al 1500. Le bancarelle dalla piazza si estendono lungo le vie di Place de la Cathédrale e Rue de la Comédie fino ad arrivare a Place Klébler, dove viene tradizionalmente allestito un gigantesco albero di Natale riccamente addobbato. L'albero verrà acceso il 25 novembre, all'apertura dei mercatini. Oltre al Christkindelsmärik ci sono poi tantissimi altri punti in cui fermarsi per respirare l'aria di festa, per esempio il Marché de Noël de la Cathédrale, tra casette di legno e gazebo.

Dove: place de la Cathédrale e place Broglie.

Quando: dal 25 novembre 2022 al 24 dicembre 2022.

Orari: tutti i giorni dalle 11.00 alle 20.00 tranne il 25 novembre (dalle 14.00 alle 20.00) e il 24 dicembre (dalle 11.00 alle 18.00).

Parigi, le luci sugli Champs–Elysees

Luci e mercatini a Parigi

Da Montmartre agli Champs-Elysée, da Notre-Dame de Paris a Champs de Mars, Parigi è la capitale del Natale. Impossibile non lasciarsi coinvolgere dalla magia delle feste in questa città. I suoi mercatini sono tra i più famosi in Europa, ma la capitale ama scintillare anche addobbando i luoghi più suggestivi della città con tantissime luci oro e argento: la Torre Eiffel in versione natalizia è un gigantesco albero di Natale che si allunga verso il cielo. E luci anche per gli Champs-Élysées e l'Arco di Trionfo, tappe obbligatorie per i turisti in città. Il mercatino in Notre-Dame de Paris resterà aperto dal 9 al 26 dicembre 2022 tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00, mentre si estenderà fino al 2 gennaio lo spazio a tema allestito nei pressi della Torre. Qui il villaggio di Natale propone stand gastronomici e con prodotti locali, ma anche souvenir per fare shopping natalizio.

Dove: Champ de Mars.

Quando: dal 16 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023.

Basilea, il mercatino di Barfüsserplatz

Il Natale a Basilea

Impossibile non menzionare anche i mercatini natalizi di Basilea, tra i più grandi e famosi di tutta la Svizzera. Non a caso la città si è aggiudicato il titolo di Best Christmas Market in Europe l'anno scorso. Münsterplatz (davanti all'antica cattedrale) per l'occasione viene addobbata a festa in modo curato e sfarzoso ed è la piazza che accoglie il tradizionale e immancabile albero di Natale riccamente decorato. Barfüsserplatz per l'occasione si popola di casette di legno e bancarelle, pronte ad offrire golose prelibatezze e spettacolari attrazioni.

Dove: piazze Barfüsserplatz e Münsterplatz.

Quando: dal 24 novembre al 23 dicembre 2022.

Ingresso: gratuito.

Orari aperto tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 20.30, il 23 dicembre il mercato di Barfüsserplatz sarà aperto fino alle ore 20 e quello di Münsterplatz fino alle ore 18.

Mercatini di Natale a Bruxelles

Il giardino segreto di Bruxelles

Bruxelles ospita uno dei mercatini di Natale più suggestivi d’Europa, che resterà aperto da fine novembre ai primi di gennaio. Plaisirs d’Hiver (Winter Wonders) è la rassegna che permette a turisti e cittadini di vivere il Natale circondati da luci, colori, suggestioni, canti a tema. Il 25 novembre viene acceso il tradizionale albero di Natale posizionato nella Grand Place: venti metri di altezza, decorato con 600 palline color champagne e 2 chilometri di ghirlande luminose a led.

Ruota panoramica a Bruxelles

Il mercatino si sviluppa invece tra le vie del centro storico: centinaia di chalet di legno dove trovare souvenir natalizi, addobbi, idee regalo, oggetti vintage, prodotti di artigianato e dell'enogastronomia locale. A disposizione dei visitatori ci sono poi giostre, la ruota panoramica, una pista di pattinaggio su ghiaccio posizionata in Place De Brouckère. Un secondo villaggio di Natale si trova invece presso il Bois de la Cambre, giardino che per l'occasione diventa un vero e proprio bosco incantato in un tripudio di luci.