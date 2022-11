Valentina Ferragni effetto nudo: sfida la censura coi cuori sui capezzoli Valentina Ferragni per il venerdì sera ha scelto un glamour look total black, impreziosito da micro cristalli scintillanti.

A cura di Giusy Dente

Manca un mese all'inizio dell'anno nuovo e chissà cosa avrà in serbo per Valentina Ferragni. Nel 2022 le sorprese per l'influencer non sono mancate: è diventata zia del piccolo Edoardo (il figlio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti nato a giugno), ha visto il suo brand di gioielli crescere ancora di più, ha aperto nuovi uffici a Milano. Dal punto di vista sentimentale la 29enne ha annunciato la fine della relazione con Luca Vezil, un cambiamento importante visto che insieme hanno trascorso quasi 10 anni delle loro vite. Dunque ora è alle prese con la sua vita da single, fatta di nuovi progetti lavorativi e tanto tempo da dedicare a famiglia e amici.

I look più belli di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni condivide con sua sorella Chiara la passione per la moda. Oltre a partecipare alle sfilate e agli eventi del settore, è aggiornatissima su tutte le tendenze. Inoltre anche lei si è lanciata con successo nel mondo imprenditoriale, lanciando un brand che porta il suo nome: sono gioielli colorati e dal design moderno, che hanno riscosso sempre maggiore successo tra il pubblico. Lo stile dell'influencer è femminile. Il suo colore preferito è il rosso, quello che sente più suo e che difatti sfoggia molto spesso. Lo alterna ad outfit monocolore (spiccano il total white e total black), ma non mancano nella palette i delicati colori pastello. Il dettaglio più ricorrente è quello sparkling: ama cristalli, glitter, applicazioni che danno al tutto un tocco prezioso di luce, per esempio le paillettes. Nel suo guardaroba abbondano abiti scintillanti, scarpe da vera principessa degne di una fiaba, borse di lusso perfette per brillare.

Valentina Ferragni col body scintillante

Valentina Ferragni ha trascorso il venerdì sera sfoggiando un altro look glamour. Ha puntato sull'intramontabile total black, dalla testa ai piedi, ma con dettagli scintillanti, perfetti per brillare e non passare inosservati. L'influencer ha scelto un audace body con maxi scollatura: lascia le spalle completamente nude, presenta un dettaglio stringato frontale ed è ricoperto di micro cristalli. È del brand Ciberia: costa 90 euro. L'imprenditrice ne possiede anche uno uguale, ma verde.

Leggi anche Elisabetta Canalis sfida la censura, col body trasparente e le stelline sui capezzoli

in foto: body Ciberia

Lo ha abbinato a un paio di pantaloni a vita alta con cintura ed eleganti décolleté, con borsa a mano tono su tono. Nel condividere la foto su Instagram non ha potuto ricorrere allo stratagemma delle emoticon sui capezzoli (due cuoricini bianchi) come fanno anche sua sorella Chiara e le altre celebrities. Colpa della policy restrittiva del social network, che poco tollera l'esposizione di capezzoli femminili, pena la censura.