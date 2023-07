Valentina Ferragni alla premiere di Barbie: l’abito di tulle e raso ha la scollatura stringata Valentina Ferragni ha preso parte alla premiere milanese del film Barbie: ha sfilato sul pèink carpet con un abito romantico dalla gonna di tulle.

Barbie è il film del momento: sarà nelle sale italiane a partire dal 20 luglio, ma ieri si è svolta l'anteprima, presso il Cinema Anteo CityLife, in presenza di tantissimi ospiti. Sullo speciale pink carpet (non poteva che essere di questo colore!) hanno sfilato Elisa Maino, Michele Bravi, Rose Villain, Nilufar Addati, Annalisa (con un look stringato). Presente anche Valentina Ferragni, assieme alla sorella Francesca e alla madre Marina Di Guardo.

L'anteprima milanese del film Barbie, prima proiezione in Italia dell'attesissimo film, è stata un tripudio di rosa. Questo è il colore tradizionalmente associato alla bambola più famosa di tutti i tempi e difatti, complice anche l'uscita del live action (di cui si parla da mesi) è esplosa la cosiddetta estetica Barbiecore. È Barbie a dettare le regole della moda e lo fa imponendo il rosa e il fucsia: sono queste le nuance più gettonate in passerella, le preferite dalle celebrity per eventi ufficiali e serate di gala. Anche Valentina Ferragni si è dimostrata una fan di questa nuance in più di un'occasione.

Si è definita una "pink girl since 1992", sfoggiando un total look Prada. Anche alla Milano Design Week si è presentata in versione Barbie, con un completo stringato rosa. E le sue Mary Jane bubblegum sono diventate il must della scorsa primavera, perfette per look da bambolina bon ton. All'anteprima cinematografica, però, ha stravolto le aspettative puntando su un colore meno gettonato, ma intramontabile, anche nel Barbie World: il bianco.

Valentina Ferragni è una Barbie vestita di tulle

Per la serata milanese, Valentina Ferragni ha indossato una creazione firmata Leslie Amon, designer nata e cresciuta in Svizzera in una famiglia di origine egiziana, specializzata soprattutto in beachwear di lusso. Il mini abito (è il modello Sirene) ha la parte superiore costituita da un bustino in raso che lascia le spalle nude, impreziosita da un dettaglio stringato che lascia intravedere il décolleté.

La parte inferiore è una giocosa gonna di tulle a strati, gonfia e voluminosa. L'imprenditrice ha abbinato il mini dress a un paio di sandali argentati, aggiungendo un unico tocco vivace di colore: una borsa lilla. Ha puntato, dunque, su una nuance pastello, trendy e delicata. La borsa a mano è l'inconfondibile Candie Jodie di Bottega Veneta: una micro bag dalla forma arrotondata realizzata in pelle di agnello con iconico motivo intrecciato e nodo sul manico.

Costa 1300 euro. "Hi Barbie" ha scritto l'influencer condividendo sui social le foto della serata, riprendendo l'iconico saluto che la bambola rivolge a Ken. Lei non ha ancora trovato il suo: archiviata la lunga storia con Luca Vezil, ora ufficialmente è single, ma è stata spesso vista col 22enne Matteo Napoletano.