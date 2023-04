Valentina Ferragni alla Milano Design Week è una Barbie girl col completo stringato rosa Valentina Ferragni si sta godendo gli appuntamenti più cool della Milano Design Week. È salita a bordo di un battello speciale sui Navigli con un look rosa.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni in Julfer

Dopo il viaggio a Los Angeles, Valentina Ferragni è rientrata a Milano, dove si è subito buttata a capofitto in nuovi impegni di lavoro. L'imprenditrice è più carica che mai e in questi mesi ha portato avanti tanti progetti e tante collaborazioni. Ha fatto anche da testimonial per Yamamay, anche se ciò che le sta più a cuore in questo momento è la linea di gioielli che porta il suo nome, che si sta notevolmente ampliando. A Milano, l'influencer si sta godendo uno degli appuntamenti clou di questo periodo. La città sta ospitando la Design Week. Valentina Ferragni ha preso parte a un evento targato Benefit, con un look total pink.

Valentina Ferragni alla Milano Design Week

Valentina Ferragni alla Milano Design Week

In occasione della Milano Design Week, Benefit è sbarcato sui Navigli con un coloratissimo battello personalizzato, dedicato alla nuova linea di prodotti per la cura della pelle. Qui il brand ha messo a disposizione del pubblico delle masterclass gratuite con esperti, dedicate al tema della skincare, che saranno disponibili fino al 23 aprile.

Valentina Ferragni sul battello di Benefit

Valentina Ferragni è salita a bordo, dopo aver visitato l'installazione The Amazing Playground. L'altalena gigante è stata realizzata da Amazon e Stefano Boeri proprio per la Design Week milanese. Per l'appuntamento targato Benefit, Valentina Ferragni ha sfoggiato un look total pink cun po' in stile Barbie girl.

Leggi anche Chiara Ferragni col completo rosa: sfida il freddo di New York con la pancia scoperta

in foto: top Julfer

Ha puntato su un completo rosa del brand Julfer. La minigonna in denim con fondo leggermente sfilacciato è resa unica dai dettagli stringati laterali. Gli stessi laccetti incrociati impreziosiscono anche il top, sulla parte frontale all'altezza delle maniche. Presenta anche orlo asimmetrico e cuciture a vista. I due capi costano rispettivamente 322 euro e 375 euro.

in foto: gonna Julfer

Per completare l'outfit ha aggiunto un paio di scarpe firmate The Attico. La particolarità delle pump bianche Cheope è il tacco, che è in realtà una zeppa piramidale: costano 730 euro. Per finire, immancabile una borsa griffata capace di dare un tocco di brio e colore immediato. L'imprenditrice ha scelto un'inconfondibile creazione firmata Louis Vuitton.

in foto: scarpe The Attico

Si tratta di una delle creazioni più iconiche del brand, la Tote Speedy mini: presenta una fantasia con monogramma multicolore su base in tela color panna, due manici tondi, dettagli color oro. Immancabili gli orecchini del suo brand, gioielli che sfoggia sia nella quotidianità che nelle occasioni di gala e sui red carpet. Sono l'accessorio a cui proprio non sa rinunciare e li inserisce in tutti i look con grande orgoglio.