Annalisa all’anteprima del film Barbie, sul pink carpet sfila in abito-corsetto coi lacci Annalisa ha partecipato alla premiere del film Barbie in rosa: abito stringato con lacci e gancetti abbinato a scarpe trasparenti e borsa scintillante.

A cura di Giusy Dente

Annalisa in Dolce&Gabbana

Dopo le premiere nel resto del mondo, Milano ha accolto l'anteprima di uno dei film più attesi del momento: Barbie. Il live-action della regista Greta Gerwig ha Margot Robbie protagonista: è lei a vestire i panni della bambola più famosa e amata di tutti i tempi. Per la prima proiezione italiana in assoluto, sono giunti al Cinema Anteo CityLife tantissimi ospiti: Valentina e Francesca Ferragni con Marina di Guardo, Elisa Maino, Michele Bravi, Rose Villain, Nilufar Addati. Con un look stringato ha fatto la sua comparsa sul pink carpet anche Annalisa.

Annalisa sul pink carpet

Un red carpet tramutato per l'occasione in un pink carpet: non poteva che essere questo il colore dominante alla premiere italiana del film Barbie. Se ne parla da mesi, il live action è diventato un vero e proprio fenomeno social e di costume, che ha investito anche la moda. Spopola l'estetica Barbiecore, che prende spunto proprio dall'universo fucsia e rosa della bambola: sono questi i colori che dominano in passerella, i più sfoggiati dalle celebrity, amati anche negli ambienti royal (Kate Middleton e Letizia Ortiz ne sono fan).

E sono queste le nuance a cui si sono ispirati gli ospiti della premiere, per i loro look. Tra tulle, fiocchi e glitter spicca l'outfit di Annalisa, la diva del momento. La cantante è convolata a nozze ed è la protagonista dell'estate con ben due tormentoni all'attivo. Vanity Fair le ha dedicato la copertina del nuovo numero, per celebrare questo momento di grande soddisfazione, dal punto di vista sentimentale e professionale . Ha partecipato all'anteprima del film anche lei in rosa.

Annalisa col look stringato

A Vanity Fair, Annalisa ha anche raccontato della sua trasformazione di stile, andata di pari passo con la sua evoluzione di donna e artista. Soprattutto quando è sul palco ama valorizzarsi, ha imparato a vivere bene il rapporto col proprio corpo: ecco il motivo della svolta sexy, anche se ha ammesso di non piacersi sempre.

La stylist che cura i suoi look da diverso tempo è Susanna Ausoni e la Maison che sta firmando i look dei live della cantante è Dolce&Gabbana. La Casa di moda ha creato anche il look sfoggiato all'anteprima del film. È un abito stringato rosa cipria, con tradizionali gancetti metallici.

in foto: Borsa Dolce&Gabbana

La parte superiore è un corpetto con spalline larghe, coppe e lacci mentre la parte inferiore è una gonna a palloncino, anche questa impreziosita da lacci che si chiudono alle estremità inferiori con due fiocchetti. Ha completato il look con un paio di décolleté trasparenti col tacco, che lasciano intravedere il piede.

Per finire una micro bag argentata, interamente ricoperta di pietre scintillanti. Si tratta della Sicily piccola, realizzata combinando lo stile tradizionale della Maison e la visione contemporanea di Kim Kardashian, icona di stile e bellezza, che ha collaborato con la Casa di moda portando la sua visione di femminilità. Costa 4950 euro.