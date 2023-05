Valentina Ferragni, look monocolore con borsa da 6000 euro: “Ragazza in rosa dal 1992” Il rosa è la nuance del momento e Valentina Ferragni la ama particolarmente. Ha sfoggiato questo colore nell’ultimo look definendosi una “pink girl since 1992”.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni iin Prada

Valentina Ferragni ha uno stile glamour e trendy, sempre al passo con le tendenze, da perfetta fashion addicted e influencer! Ama i look sparkling soprattutto nelle grandi occasioni, ai party e alle serate speciali, mentre il rosso è uno dei suoi colori preferiti. Ma nella palette che ama sfoggiare c'è anche il rosa, la nuance del momento. Domina le passerelle in tutte le sue sfumature, dal delicato cipria al vitaminico fucsia. Nel suo ultimo look, l'influencer ha puntato su una declinazione molto delicata del colore, per un look monocromatico con borsa griffata.

Chi ha firmato il look di Valentina Ferragni

Elegante, femminile, glamour: Valentina Ferragni ha dei look sempre impeccabili. Per l'ultimo ha puntato su un outfit monocolore: un vestito lungo rosa, a cui ha abbinato una borsa griffata. Il brand è uno dei suoi preferiti, di cui indossa spesso le creazioni e di cui è ospite fissa alle sfilate: si tratta di Prada. Stavolta nell'outfit spicca la borsa Prada Galleria small, una Special Edition che si rifà a uno dei modelli più iconici del marchio.Della Casa di moda possiede anche un altro accessorio molto gettonato, la scintillante mini bag tempestata di cristalli, virale sui social e amatissima dalle celebrities.

Questo modello è molto più discreto, fine ed elegante, realizzato in colori tenui che la rendono particolarmente chic. Fa parte di una collezione realizzata per omaggiare l'iconica borsa Prada Galleria, celebrata con una selezione di otto esclusivi modelli in edizione limitata impreziositi da vivaci pattern geometrici stampati sulla caratteristica pelle Saffiano.

Forme e colori hanno un ruolo fondamentale, richiamati anche nell'universo pop creato dall'artista concettuale Alex Da Corte per la campagna (con Scarlett Johansson protagonista). La borsa Prada Galleria è stata realizzata in moltissime varianti, una diversa dall'altra per sfumature e pattern. Quella di Valentina Ferragni costa 6000 euro.

Valentina Ferragni si prepara all'estate

Sarà un'estate di successi per Valentina Ferragni, che alle sue numerose collaborazioni ne ha aggiunta un'altra. Ha infatti annunciato l'arrivo di una capsule collection con Reina Olga, un brand di beachwear. Solo pochi mesi fa, invece, ha fatto da testimonial per Yamamay, per il lancio della capsule collection di intimo dedicata a San Valentino. E ovviamente prosegue a gonfie vele l'attività di imprenditrice. La linea di gioielli che porta il suo nome (Valentina Ferragni Studio) è ciò che la rende più fiera in assoluto ed è sempre al lavoro per migliorare e crescere. Quali altre sorprese avrà in serbo l'influencer per la sua community?