Valentina Ferragni brilla con accessori di lusso: scarpe e borsa costano quasi 3000 euro I dettagli scintillanti sono i preferiti di Valentina Ferragni. Scarpe e borsa scelti per una serata in un noto locale milanese sono da vera principessa.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni quando si tratta di look, anche quelli più semplici, sa sempre come attirare l'attenzione e non passare inosservata. Persino per un outfit da "scolaretta" ha pensato a qualcosa di trendy: è bastato un tocco di fluo grazie agli accessori giusti ed ecco spezzata la monotonia del total black. Proprio come sua sorella Chiara, anche lei è una fashion addicted, attentissima alle tendenze e alle mode. Per una serata in un noto locale milanese, ha puntato sull'elemento che forse ama di più negli outfit chic e glamour: i dettagli scintillanti (ovviamente griffatissimi e di lusso).

Valentina Ferragni in rosa

Il rosa è uno dei colori preferiti di Valentina Ferragni, sfoggiato in moltissime occasioni. In vacanza alle Hawaii col fidanzato Luca Vezil ha indossato un abito midi con stampa tropicale di Versace, decorato con stelle marine. Piume e rouches total pink anche in occasione del party per festeggiare il primo anno di vita del suo brand. C'è stato un periodo in cui ha anche tinto i colori di questa tonalità, cambiando drasticamente hair look in concomitanza con la Milano Fashion Week 2019. Quindi sicuramente avrà accolto con particolare gioia la scelta di sua sorella Chiara, che per il matrimonio con Fedez ha voluto lei e le altre damigelle tutte in rosa!

Quest'anno tra l'altro proprio il rosa-fucsia è il colore più gettonato: tutti i principali brand lo hanno accolto nelle loro collezioni, per l'abbigliamento e gli accessori. Spopola la cosiddetta Barbie mania insomma, che sta contagiando influencer e celebrities, compresa Valentina Ferragni, che non si è lasciata sfuggire il trend. In occasione di una serata in un noto locale milanese, ha scelto un semplice abitino rosa con spalline sottili, scollatura rettangolare e goccia all'altezza del seno. Ma sono gli accessori il pezzo forte dell'outfit, che lo rendono prezioso e scintillante.

in foto: borsa Prada

La mini borsa bianca dell'influencer è di Prada, ricoperta interamente di cristalli e con l'iconico logo triangolo smaltato applicato anteriormente. Sul sito ufficiale della Maison costa 1800 euro. Le scarpe sono di un brand popolarissimo tra celebrities e influencer: abbiamo visto le creazioni di Mach&Mach più volte ai piedi anche di Chiara Ferragni, conquistata dal loro stile principesco. Sono creazioni che sembrano appena uscire da una fiaba.

in foto: scarpe Mach&Mach

Quelle calzate da Valentina Ferragni sono mules argentate Double Bow con tacco alto e punta squadrata aperta. L'elemento principale è però di certo il fiocco di cristallo scintillante posizionato sulla fascia in PVC che ricopre il piede, diventano l'emblema del marchio. Costano 1071 euro. Il costo totale degli accessori corrisponde dunque a 2871 euro: un look scintillante da vera principessa.