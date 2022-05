Valentina Ferragni alle Hawaii è tropicale: il look con stelle marine sull’abito e onde tra i capelli Valentina Ferragni è alle Hawaii col fidanzato Luca Vezil per alcuni progetti lavorativi e ha approfittato di una romantica serata di coppia per sfoggiare un nuovo stile. Tra stelle marine sull’abito e onde tra i capelli, la sorella di Chiara è tropicale.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni è volata alle Hawaii: dopo aver passato diversi giorni da sola a Maui (ricordando una vacanza che aveva fatto da bambina), è stata raggiunta dal fidanzato Luca Vezil. Ora i due si sono trasferiti a Lanai ed è proprio qui che la sorella di Chiara si è dedicata ad alcuni incontri e impegni lavorativi. Nonostante i progetti professionali riempiano gran parte delle sue giornate, la sera si concede delle uscite di coppia, non esitando a immortalarsi in versione glamour sullo sfondo di location da sogno. Nelle ultime ore, ad esempio, ha mostrato un look inedito che si rivelerà perfetto per l'estate: tra stelle marine sull'abito e onde tra i capelli, il nuovo stile di Valentina è tropicale.

Quanto costa l'abito "marino" di Valentina Ferragni

Per Valentina Ferragni l'estate è già arrivata e lo sta dimostrando sui social, dove condivide in continuazione foto e Stories in bikini e abiti leggeri sullo sfondo delle location incontaminate delle Hawaii. Al motto di "Notte tropicale" ha rivelato il suo nuovo e coloratissimo look. La sorella di Chiara ha indossato un abito rosa al ginocchio firmato Versace, un modello con le spalline sottili, la scollatura generosa e un profondo spacco laterale, decorato all-over con l'iconica stampa Trésor De La Mer. Di cosa si tratta? Di una delle fantasie simbolo della Maison, che con le sue stelle marine variopinte raffigura la vita marina e celebra la natura. Attualmente non è in vendita sul sito ufficiale della griffe ma è possibile trovarlo sul web a oltre 2mila euro.

Abito Versace

Valentina Ferragni mostra il nuovo hair look

Per completare l'outfit tropicale Valentina Ferragni ha scelto un paio di sandali nude di Amina Muaddi, un modello col tacco dalla forma irregolare e dei laccetti intorno alla caviglia. A fare la differenza, però, è stato il nuovo hair look dell'influencer. Niente più effetto liquid hair e boccoli, Valentina ha lasciato i capelli al naturale, ovvero con delle adorabili onde che le hanno contornato il viso. Certo, non sono super definite come lo sarebbero se fossero state realizzate con la piastra, ma le donano un aspetto sauvage che riesce a esaltare al massimo la sua bellezza. L'aria incontaminata delle Hawaii non la rende forse ancora più splendida?