Valentina Ferragni alle Hawaii dopo oltre 20 anni: indossa la collana di fiori di quando era bambina Valentina Ferragni è volata alle Hawaii per alcuni impegni lavorativi e ne ha approfittato per sfoggiare il primo bikini della stagione. Non è la prima volta che visita il paese, lo aveva già fatto da bambina ed è per questo che ha rispolverato una foto del passato con indosso la stessa collana di fiori colorati.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni è più attiva che mai dal punto di vista lavorativo: non si ferma neppure per un attimo, neanche quando è in vacanza, e a dimostrarlo è l'ultimo viaggetto oltreoceano che ha organizzato. Da qualche giorno a questa parte volata alle Hawaii e, complice il fatto che ha affrontato moltissime ore di volo da sola, ha deciso di documentare tutto sui social, spiegando che si tratta di un viaggio organizzato per motivi professionali. Certo, nelle ultime ore è stata raggiunta anche dal fidanzato Luca Vezil, ma pare che proprio con lui diventerà protagonista di un progetto top secret. Nonostante gli impegni, la sorella di Chiara si gode al 100% il paradiso terrestre in cui si trova e ha approfittato del primo bagno in bikini per rispolverare un dolce ricordo del passato.

Il primo bikini dell'anno di Valentina Ferragni

Sullo sfondo delle spiagge paradisiache di Maui Valentina Ferragni ha sfoggiato il suo primo bikini del 2022. Niente stampe floreali in pieno stile hawaiano, né tanto meno modelli interi e sensuali, la sorella di Chiara ha preferito puntare sulla semplicità. Ha messo in risalto la silhouette impeccabile indossando un due pezzi verde smeraldo dall'effetto goffrato, con dei tanga sgambatissimi e un top scollato e con le spalline larghe. Non ha rinunciato alle collanine preziose in oro e diamanti, anche se a fare la differenza è stata la tradizionale collana di fiori sui toni del rosa e del viola con cui ha reso omaggio al paese che la sta ospitando.

Valentina Ferragni, le foto alle Hawaii ieri e oggi

Questa non era la prima volta che Valentina Ferragni visitava le Hawaii, lo aveva già fatto nel 1996 quando era solo una bambina e ha approfittato di questo "ritorno" per rispolverare una adorabile foto dell'infanzia. Nel vecchio scatto appare in primo piano con gli occhi azzurrissimi, il sorriso stampato sulle labbra e al collo l'iconica collana di fiori, un modello identico a quello sfoggiato di recente. Certo, essendo passati più di 20 anni, non si tratta esattamente della stessa, ma è chiaro che Valentina sceglie sempre la stessa palette di colori. Il dettaglio che ci ha tenuto a sottolineare non appena arrivata nel paese? In aeroporto ci sono dei frigoriferi con delle collane di fiori freschi che vengono regalate ai turisti che arrivano.