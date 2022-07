Valentina Ferragni in versione scolaretta: la divisa è nera con accessori fluo (da quasi 7000 euro) “La mia divisa scolastica se fossi ancora studentessa”, ha scritto Valentina Ferragni mostrando il suo trendy look estivo nero con accessori fluo. Borsa, occhiali, scarpe e orecchini valgono quasi 7000 euro.

A cura di Giusy Dente

Per una fashion addicted come Valentina Ferragni, quale sarebbe la divisa scolastica perfetta, se fosse ancora una studentessa? L'influencer si è mostrata sui social proprio in versione "scolaretta", con un abbinamento che questa estate è destinato a spopolare: i protagonisti sono gli accessori fluo. Arancione, giallo, fucsia, lime, verde: sono le tonalità perfette per look vitaminici da sfoggiare in vacanza. Quest'anno sono d'obbligo, nelle valigie da portare in vacanza.

Le celebrities amano il fluo

Di recente a influencer e celebrities non è sfuggito il trend di abiti e accessori in colori fluo che hanno dominato le passerelle delle grandi Maison: borse, occhiali, crop top, pantaloni. Questa estate tutto si colora di nuances cool e accese, in versione "evidenziatore". Elettra Lamborghini ha seguito il trend sul palco, durante l'esibizione nel corso di un festival estivo.

Qui ha abbagliato tutti con un outfit giallo fluo: una jumpsuit stracciata abbinata a scarpe di cristalli dello stesso colore. Abito fluo, ma in fucsia, anche per Laura Pausini, che ha scelto un look acceso e d'impatto per annunciare la sua presenza all'Eurovision 2022, di cui è stata l'indiscussa protagonista. E completo fluo (ma di lusso) anche per Elisabetta Gregoraci. A loro si aggiunge ora anche Valentina Ferragni.

Valentina Ferragni in divisa scolastica

L'uniforme scolastica che Valentina Ferragni vorrebbe, se dovesse tornare tra i banchi di scuola, è nera con accessori fluo. Ha scelto un completo total black: gonnellina a pieghe e body senza maniche, a cui ha aggiunto delle scarpe griffate. Sono mocassini di Chanel in pelle, impreziositi con due degli elementi più iconici del brand: una fascia trapuntata con motivo matelassé e il logo con l'inconfondibile doppia C.

in foto: mocassini Chanel

Non sono presenti sul sito ufficiale della Maison, ma Vestiere li vende a 4500 euro (a prezzo pieno). Il pezzo forte sono gli accessori fluo. La borsa dell'influencer è la Hourglass XS di Balenciaga, in pelle di vitello giallo neon semilucido con lavorazione coccodrillo e lettera B applicata sulla chiusura. Costa 1890 euro.

in foto: borsa Balenciaga

E sono di Balenciaga anche gli occhiali da sole, proprio come la borsa. Il modello Dynasty Rectangle presenta lenti grigie e montatura in acetato giallo neon, di forma rettangolare. Sono impreziositi dal logo BB argento che nasconde le cerniere, mentre sulla lente destra c'è il logo marcato a laser. Costano, sul sito ufficiale del marchio, 325 euro.

in foto: occhiali Balenciaga

La 29enne ha poi aggiunto anche gli orecchini della sua collezione di gioielli. Uno è giallo e l'altro e fucsia: sono il modello Uali, venduti sul sito ufficiale a 70 euro. Quella dell'influencer è una divisa scolastica forse un po' troppo costosa, visto che sommando il prezzo di tutti gli accessori si arriva quasi a 7000 euro (6785 per l'esattezza) ma è certamente trendy e perfetta per l'estate.