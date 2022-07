Valentina Ferragni, griffata dalla testa ai piedi: gli accessori di lusso valgono oltre 7000 euro Valentina Ferragni non rinuncia mai agli accessori di lusso. Nel suo look casual sommando il valore di capello, scarpe e borse si va oltre i 7000 euro.

A cura di Giusy Dente

Proprio come sua sorella Chiara, anche Valentina Ferragni è una fashion addicted: segue le tendenze, ha dato vita a un proprio brand di gioielli, partecipa agli eventi del settore. Proprio poche settimane fa è volata a Parigi, in occasione delle sfilate dell'Alta Moda. Gli accessori griffati nei suoi look non mancano mai e ad alcune Maison è particolarmente legata. Anche negli outfit balneari c'è sempre spazio per dettagli di lusso: sulle coste liguri non è passato inosservato il suo telo mare da quasi 800 euro, di uno dei suoi brand preferiti. In uno degli ultimi look casual milanesi, il valore degli accessori sfoggiati è di gran lunga superiore.

Valentina Ferragni non rinuncia al lusso

Valentina Ferragni è una di noi: anche lei è schiava dei selfie davanti allo specchio! Su Instagram ha fotografato il rientro a Milano, in versione casual: ciabatte basse ai piedi e abitino floreale, con cappello sulla testa e doppia borsa. Tutto è griffatissimo e non proprio adatto a tutte le tasche. La borsa grande che ha al braccio sinistro è la Dior Book Tote rosa, ricamata con il motivo Toile de Jouy.

in foto: Dior Book Tote

È uno dei modelli più iconici della Casa di moda, introdotto dalla direttrice artistica Maria Grazia Chiuri. Si può portare a mano, come fatto dalla Ferragni o a spalla e ne esistono tre diverse dimensioni: rispettivamente da 2600, 2700 e 2800 euro.

in foto: Twist PM

A questa, la 30enne ne ha aggiunta una seconda, di una diversa Maison ma nello stesso colore vivace ed estivo (ma più chiaro): è la Twist PM di Louis Vuitton realizzata a mano in raffia naturale del Madagascar, con catenella dorata, tracolla amovibile e chiusura LV twist-lock. Costa, sul sito ufficiale, 3500 euro. Il cappello è invece una creazione firmata Gucci, uno dei più gettonati quest'anno nei guardaroba estivi delle celebrities. Ne possiede uno uguale anche Caterina Balivo.

in foto: cappello Gucci

È un cappello a cupola alta con fili in lamé lucido intrecciati nel tessuto effetto paglia, impreziosito da fiocco e applicazione in metallo a forma di ape sul nastro in gros-grain nero. L'ape è uno dei simboli della Maison ed è un elemento particolarmente caro ad Alessandro Michele, il direttore artistico. Online è venduto a 460 euro ed è disponibile in due varianti di colore. Per completare un look griffato dalla testa ai piedi, letteralmente, non potevano mancare anche delle scarpe adeguate.

in foto: sandali Horan di Hermes

Valentina Ferragni ha scelto uno dei modelli più iconici di Hermes. I sandali Oran sono inconfondibili, con la loro fascia a forma di H sul piede. sono forse i preferiti di sua sorella Chiara, che ne possiede davvero ogni variante nella sua sconfinata collezione. Costano 510 euro, ma a differenza del modello base quelli più "preziosi" (in pelliccia o con applicazioni) possono costare anche il triplo. Sommando il costo degli accessori di lusso: cappello, borse e scarpe hanno un costo che supera i 7000 euro.