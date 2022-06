Caterina Balivo, weekend in barca col bikini jungle: quanto costa il cappello di paglia griffato Caterina Balivo ha inserito nel suo look balneare un dettaglio di lusso: il cappello griffato è di Gucci e costa oltre 400 euro.

A cura di Giusy Dente

Caterina Balivo sarà uno dei volti dei palinsesti estivi, farà compagnia al pubblico nelle prossime settimane entrando nelle case degli italiani con ben due programmi. Su Tv8 sta per cominciare Chi vuole sposare mia mamma? ed è stata lei stessa a confermare anche il ritorno in Rai con Help – Ho un dubbio. I telespettatori non vedono l'ora di ritrovarla sul piccolo schermo. Lei, nel frattempo, si sta concedendo un po' di coccole al sole.

L'estate di Caterina Balivo

La 42enne è uno dei volti più amati del piccolo schermo: il pubblico ne ama la spontaneità, la naturalezza e la considera un'amica della porta accanto. Anche sui social è seguita da una community molto affezionata, con cui condivide sia momenti di vita lavorativa che privata, senza mai esagerare. In questi giorni si è concessa un po' di riposo al sole, in barca, in compagnia di alcune amiche: con lei anche la figlia Cora, la secondogenita.

La conduttrice negli scatti in costume non ritocca mai le foto, per mandare un messaggio importante circa l'accettazione del corpo e la veridicità di ciò che passa sui social, che purtroppo non sempre trasmettono modelli realistici. Lei, coi suoi 42 anni e le sue due gravidanze alle spalle, è consapevole di essere fisicamente diversa rispetto ad alcuni anni fa.

in foto: bikini Verdissima

Nonostante questo non ha fatto della perfezione un'ossessione, non è ancorata alla sé del passato, perché sa che è normale che il corpo di una donna muti nel tempo. "Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta" ha detto.

in foto: bikini Verdissima

Il dettaglio di lusso nel look balneare di Caterina Balivo

Caterina Balivo ha un look sempre curato in cui non mancano i dettagli di lusso. Per la vacanza in barca ha sfoggiato un bikini coordinato di Verdissima: il top a triangolo presenta stampa a fantasia jungle degradè con elementi catena, la stessa che si ritrova sullo slip a vita alta con coulisse regolabile e laccetti impreziositi da perline. I due pezzi costano rispettivamente 75 e 39 euro.

in foto. cappello Gucci

Ha completato l'outfit con un cappello di Gucci a cupola alta realizzato in un particolare tessuto effetto paglia intrecciata con fili in lamé lucido, che gli donano un effetto più "scintillante". Costa 460 euro. Oltre al dettaglio fiocco, presenta un'applicazione in metallo a forma di ape. Quest'ultima è uno dei simboli della Maison, uno dei preferiti di Alessandro Michele, che è solito inserire elementi riconducibili a flora e a fauna nelle sue collezioni (anche fiori, serpenti, farfalle). Il cappello di paglia è l'accessorio irrinunciabile, per un'estate davvero glamour: Caterina Balivo non poteva non includerlo nel suo guardaroba delle vacanze.