Caterina Balivo in partenza, il look da viaggio nasconde dettagli di lusso Valigia Louis Vuitton, borsa Gucci: la tenuta da viaggio di Caterina Balivo è trendy e colorata, con dettagli griffati da quasi 5000 euro.

A cura di Giusy Dente

Si prospetta un'estate impegnativa, per Caterina Balivo. La conduttrice è al momento alle prese con uno show che andrà in onda il prossimo autunno su Tv8: Chi vuole sposare mia mamma?. Ma è pronta anche a tornare in Rai, al timone di un programma del palinsesto estivo. La 42enne è uno dei volti più amati del piccolo schermo: è una donna apprezzata per la naturalezza, la genuinità, valori che trasmette anche sui social. Qui è molto attiva e ama condividere momenti di vita quotidiana con i fan e i follower: le vacanze, gli outfit, i dietro le quinte, i red carpet, alcuni preziosi attimi in famiglia. Con la sua community è autentica e spontanea, anche quando si tratta di mostrarsi struccata o di rispondere a tono agli haters che le fanno notare di avere qualche chilo di più. Questo aspetto in particolare non le crea alcun problema, è serena e in pace con il proprio corpo e la propria età: difatti è icona di body positivity.

Caterina Balivo torna a casa

Il lavoro porta Caterina Balivo a viaggiare e spostarsi spesso. La conduttrice vive col marito Guido Maria Brera e i figli Guido Alberto e Cora a Roma in una casa che ha arredato con l'aiuto della sorella: Sarah Balivo infatti è architetto e set designer. Guido Alberto, il primogenito, ha festeggiato proprio pochi giorni fa il compleanno. In occasione dei 10 anni del piccolo, i genitori hanno organizzato una festicciola in famiglia, con torta a tema Pokemon. La conduttrice per nulla al mondo si sarebbe persa il party, difatti si è affrettata a far rientro a casa, da dove si era allontanata per alcuni impegni professionali segretissimi. Prima di ripartire alla volta di Roma, la conduttrice si è mostrata sui social con un coloratissimo outfit: impossibile non notare anche gli accessori di lusso.

Caterina Balivo tra lusso e griffe

Un coloratissimo completo a fiori, composto da shorts e blusa a maniche lunghe, abbinato a cintura in vita e a un paio di sandali con tacco basso e lacci intorno alle caviglie: è questa la tenuta da viaggio di Caterina Balivo. "Che settimana! Grata per tutte le persone meravigliose incontrate. Ora si torna a casa e si festeggia il mio piccolo. Ragazzi saranno 10 anni, anche io sono incredula che sia passato un decennio" ha scritto su Instagram, mostrando l'outfit casual. Impossibile non notare i due accessori di lusso: la valigia e la borsa.

Quest'ultima è l'inconfondibile mini borsa shopping Diana realizzata in pelle color argento metallizzato, con manico in bambù, finiture in oro lucido e logo con doppia G. La creazione della Maison Gucci costa, sul sito ufficiale, 2590 euro. Caterina Balivo non è la sola ad amarla e possederla. Hanno sfoggiata in diverse occasioni la stessa versione "moderna" dell'iconica borsa anni Novanta anche Sienna Miller, Benedetta Porcaroli, Elle Fanning e Emma Marrone. Il nome è un omaggio a Lady Diana, grande fan di questa it-bag della casa di moda.

La valigia è invece la Louis Vuitton Pegas firmata dal designer Marc Newson. L'accessorio è realizzato nell'iconica tela Damier Graphite, con angoli rinforzati ispirati agli storici bauli della Maison. Oltre allo scomparto anteriore ci sono diverse tasche imbottite e lucchetto di protezione. Il trolley costa sul sito ufficiale della Maison 2300 euro. Caterina Balivo anche in viaggio è trendy e stilosa e non rinuncia ai dettagli griffati.