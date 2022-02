Dove vive Caterina Balivo: la casa panoramica con terrazza e opere d’arte pop Caterina Balivo è tornata in tv come giuria del programma “Il Cantante Mascherato” e nell’attesa di vederla domani, scopriamo dove vive la nota conduttrice napoletana e com’è fatta la sua abitazione.

A cura di Clara Salzano

Caterina Balivo vive in una casa da sogno

Caterina Balivo è uno dei personaggi più amati della tv italiana. La nota conduttrice di origini napoletane è tornata in tv come giuria del programma "Il Cantante Mascherato" per il secondo anno consecutivo. Da qualche anno la showgirl è romana d'adozione e nell'attesa di vederla domani, scopriamo com'è fatta la sua abitazione in cui vive col marito Guido Maria Brera e i figli Guido Alberto e Cora.

Caterina Balivo prima della conferenza stampa de Il Cantante Mascherato

Dove abita Caterina Balivo

Caterina Balino è nata a Napoli ma vive da anni a Roma per motivi di lavoro col marito Guido Maria Brera e i figli Guido Alberto e Cora. La sua abitazione è una grande casa arredata con gusto impeccabile e con vista panoramica sui tetti romani.

Caterina Balivo nella sala da pranzo della sua casa romana con i figli

La nota conduttrice tv condivide numerose immagini e video della sua quotidianità mostrano diversi dettagli della sua casa romana sempre molto luminosa e dagli ampi spazi per tutta la famiglia. Caterina Balivo, nonostante le origini campane, ha dichiarato più volte di amare Roma e scoprirne sempre nuovi aspetti da apprezzare.

La terrazza assolata della casa di Caterina Balivo

Com'è fatta la casa di Caterina Balivo a Roma

L'abitazione di Caterina Balivo a Roma è una casa da sogno con grandi spazi e arredata con estremo gusto ed eleganza, probabilmente grazie anche alla sorella della conduttrice tv, Sarah Balivo, stimata architetto e set designer.

Caterina Balivo con Giovanna Botteri nel suo salotto di casa a Roma

Pavimenti grigi uniformi, soffitti alti e pochi arredi di design caratterizzano il salone della casa di Caterina Balivo dove trova spazio un divano chiaro con poltrona, un grande specchio in ottone e l'iconica libreria Joe di Ibride Design a forma di orso (3.326,00 euro).

Caterina Balivo nel suo salone con alle spalle la libreria Joe di Ibride Design

La sala da pranzo della casa è caratterizzata da un lungo tavolo in legno con candelabri in ottone dove spesso Caterina Balivo ha registrato i suoi episodi di “Ricomincio dal No”.

La cucina nella casa di Caterina Balivo

La cucina è una delle stanze preferite della conduttrice ed è caratterizzata da una grande composizione grigia e un angolo familiare con tavolo e panchine dove gustare delle buone colazioni fatte in casa.

L’angolo familiare nella cucina di Caterina Balivo

La camera da letto è caratterizzata da pareti floreali e letto matrimoniale di colore verde pastello che rasserena e si intona con la vista su Roma della finestra panoramica della stanza.

Caterina Balivo durante la pandemia nella sua vasca da bagno

Il bagno della camera da letto gode di una grande vasca retrò in cui la conduttrice tv ama rilassarsi tra sessioni di pilates, attività di famiglia e partecipazioni in tv.