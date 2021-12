Dove vive Eva Grimaldi: la casa con terrazzo e opere d’arte pop Eva Grimaldi è una nuova concorrente della casa del Grande Fratello Vip 6. Nell’attesa di vederla bel reality show di Alfonso Signorini, scopriamo dove vive e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Milva Perinoni, in arte Eva Grimaldi, ha di recente fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6. La nota attrice e showgirl veneta ha deciso di partecipare al reality-show condotto da Alfonso Signorini dopo la notizia che il programma sarà prolungato fino a marzo 2022. Nell'attesa di scoprire il futuro di Eva Grimaldi al GF Vip 6, vediamo dove vive l'attrice italiana e com'è fatta la sua casa.

Eva Grimaldi nuova concorrente GF Vip 6

Dove vive Eva Grimaldi

Eva Grimaldi è uno volto conosciuto dalla tv italiana sin dai suoi esordi nel popolare programma Drive In. La nota showgirl oggi è un nuovo membro della casa del Grande Fratello Vip 6 e i riflettori sono puntati su di lei e la sua storia più recente. Sposata dal 2019 con l'attivista LGTBQ+ Imma Battaglia, l'attrice italiana vive con la moglie in una villetta accogliente e confortevole.

Eva Grimaldi allo specchio di casa

Roma è la città scelta da Eva Grimaldi e Imma Battaglia per il loro nido d'amore. La Capitale è infatti una città cara ad entrambe e comoda per il loro lavoro. Qui L'attrice di origine veronese vive in un'ampia casa dotata anche di un terrazzo.

Eva Grimaldi con la moglie Imma Battaglia sul terrazzo di casa

Com'è fatta la casa di Eva Grimaldi

La casa di Eva Grimaldi e Imma Battaglia a Roma è una villetta arredata in stile classico e piena di opere d'arte pop. La coppia condivide spesso immagini sui propri social dell'abitazione ed è possibile notare sempre grande luminosità degli spazi interni, grazie probabilmente al terrazzo di cui è dotata la casa.

Eva Grimaldi nel salotto di casa

Eva Grimaldi ama cucinare e sono numerosi i post che mostrano l'attrice italiana nella sua cucina di casa o con gli amici attorno ad un grande tavolo.

Eva Grimaldi nella cucina di casa

Ciò che più di ogni altra cosa risalta nella casa di Eva Grimaldi sono le diverse opere d'arte alle pareti, tutte colorate e contemporanee, dalle forme e materiali più vari che denotano la grande originalità della nuova con corrente del GF Vip 6.