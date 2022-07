Valentina Ferragni, dettaglio di lusso nel look balneare: il telo mare costa 790 euro Valentina Ferragni si sta godendo il mare ligure. Ha portato con sé un accessorio griffato: un telo mare da quasi 800 euro.

A cura di Giusy Dente

Archiviata l'esperienza alle sfilate parigine, Valentina Ferragni si sta godendo il relax delle vacanze estive. L'influencer è volata in Francia per alcuni giorni, in occasione di uno degli eventi più glamour del settore moda: la Parigi Fashion Week Haute Couture. Con lei c'era ovviamente anche Chiara Ferragni: le due sorelle hanno preso parte insieme allo show di Schiaparelli. Adesso la 29enne si trova invece a Genova.

Le vacanze di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni si trova ai Bagni Medusa di Genova, uno stabilimento balneare a picco sul mare da cui si gode di un panorama unico: spiaggia, mare, cabine di roccia, una piscina naturale riempita ogni giorno con acqua marina. L'influencer non è affatto nuova a Nervi, quartiere del comune genovese che frequenta da diversi anni. Ci è stata spesso col fidanzato Luca Vezil, che è originario proprio della città ligure. I due chissà cosa hanno in mente, per questa estate. L'anno scorso hanno soggiornato in diverse località.

La coppia ha visitato la costiera amalfitana e col resto dei Ferragnez hanno trascorso anche alcuni giorni di divertimento e relax a Villa Bonomi, sul lago di Como. Ovviamente, il guardaroba balneare dell'influencer è sempre curatissimo (oltre che molto costoso!) e non le sfuggono mai i trend del momento. La sua predilezione va ai costumi sgambati e quest'anno anche lei si è lasciata affascinare dalla moda del trikini.

in foto: bikini Heliophilia

Valentina Ferragni in spiaggia col dettaglio di lusso

Ai Bagni Medusa, Valentina Ferragni ha sfoggiato un due pezzi bianco di Heliophilia. Il reggiseno è il modello Mandorla: prende il nome proprio dalla sua forma leggermente allungata, con effetto rouches sulle coppe (con ferretto e senza imbottitura). Lo slip invece è leggermente a vita alta, con caratteristica forma a V, coprente sui fianchi e sgambato. Costano rispettivamente 90 e 70 euro.

in foto: telo mare Dior

Il pezzo forte del look balneare dell'influencer, però, è un altro: un accessorio di lusso. La sorella di Chiara Ferragni ha portato con sé in vacanza un telo inconfondibile, griffato: è di Dior e fa parte della capsule collection Dioriviera. La stampa color avorio su rosa fluo è una rivisitazione dell'iconico motivo della Maison. È poi impreziosito da una fascia in jacquard a contrasto con la firma della Maison e frange annodate a mano alle estremità. Sul sito ufficiale costa 790 euro.