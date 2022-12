Samantha de Grenet gioca coi capelli e chiede consiglio sul colore: “Se mi facessi bionda?” “Ma se mi facessi bionda? Che ne pensate?” ha chiesto Samantha de Grenet a fan e follower su Instagram. Nuovo hair look in arrivo?

A cura di Giusy Dente

Anno nuovo capelli nuovi? Samantha de Grenet ha chiesto consiglio ai fan sulla prossima colorazione: sembrerebbe intenzionata a schiarire la chioma, virandola più sul biondo. Attualmente è proprio il biondo la nuance che spopola maggiormente tra influencer, star e celebrities. Le bionde naturali sono fedelissime al loro colore, mentre quelle coi capelli scuri sono pronte al cambiamento. Michelle Hunziker ha detto addio alle radici scure, optando per il biondo platino. Ha leggermente ritoccato il colore Ilary Blasi, che per nulla al mondo rinuncerebbe alla sua chioma lunga biondissima. Ha invece tinto i capelli di biondo ghiaccio Fedez, che ha fatto un drastico cambiamento in vista della finale di X Factor. E che dire di Kim Kardashian, passata dall'iconica chioma corvina al biondo miele.

Samantha de Grenet pronta a cambio look

In primavera spopolava l'expensive blonde, un colore lussuoso e caldo perfetto per i primi tepori. Il colore dell'estate è invece stato lo strawberry blonde, un trendy biondo con sfumature rosate. Il colore per eccellenza per l'autunno-inverno in corso è invece il cashmere blonde, una colorazione dorata che mescola sfumature calde e fredde, donando un aspetto molto naturale alla chioma.

Samantha de Grenet ha provato alcune parrucche, avanzando l'ipotesi di un drastico cambio look. La showgirl ha la chioma naturalmente scura, di un caldo color cioccolato e passa con disinvoltura da acconciature effetto seta coi capelli liscissimi a quelle con riccioli ben definiti e voluminosi. In passato l'abbiamo già vista schiarire la chioma sui toni del dorato, una tonalità perfetta per la sua carnagione abbronzata.

Sembra che voglia inaugurare l'anno nuovo proprio all'insegna della trasformazione. "Ma se mi facessi bionda? Che ne pensate?" ha chiesto a fan e follower su Instagram, provando alcune parrucche con la frangia. I commenti sono pieni di complimenti, anche se il pubblico si è diviso tra chi pensa che la capigliatura scura naturale la rappresenti di più e chi invece trova d'impatto anche la versione bionda. È bellissima in entrambi i. modi, ma quale dei due hair look la spunterà alla fine?