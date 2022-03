Expensive blonde, il biondo dorato più trendy della primavera estate 2022 Il biondo di tendenza per la primavera estate 2022 è l’expensive blonde, un biondo luminoso e caldo che viene personalizzato in base alla carnagione di chi lo indossa per illuminare al meglio il viso.

A cura di Federica Ambrogio

L’expensive blonde di Tom Smith – @tomsmithhd

Dopo l'expensive brunette arriva un altro colore lussuoso con cui osare per i capelli della primavera estate 2022: è l'expensive blonde, un biondo impreziosito da sfumature dorate calde e luminose che si mixano con punti luce più freddi e lunari. Un colore sfaccettato e armonioso che grazie al mix di sfumature dona sia alle carnagioni fredde e rosate che a quelle calde e dorate, scelto anche da tantissime star come Jessica Alba, Gigi Hadid e Hassie Harrison. Abbiamo raccolto nella gallery alcune idee da copiare con il biondo più trendy della primavera estate 2022!

Expensive blonde, il biondo più trendy del momento

Il biondo è da sempre uno dei colori più amati dalle donne: sensuale e femminile, per la primavera estate 2022 il biondo più trendy diventa ricco e lussuoso con la nuance expensive blonde, un biondo luminoso arricchito da sfaccettature calde e dorate e leggere sfumature fredde e lunari, in grado di esaltare qualunque carnagione. Un colore perfetto per dare un tocco di luce alla tua chioma durante il periodo primaverile, ideale per chi vuole cambiare look o per chi vuole rinfrescare il biondo. Jessica Alba per esempio è tornata al biondo dopo un periodo da castana, scegliendo proprio una tonalità dorata e luminosa. Anche Gigi Hadid ha abbandonato il ramato scegliendo un biondo caldo e luminoso.

Il segreto per ottenere questa tonalità di capelli è quella di miscelare le nuance per ottenere un effetto più naturale possibile, come se i capelli fossero baciati dal sole. A differenza del biondo chiarissimo e freddo che abbiamo visto negli ultimi tempi, l'expensive blonde è leggermente più scuro come colore di base e viene arricchito da schiariture dorate che si miscelano con ciocche leggermente più scure, dal caramello al sabbia. La tonalità di expensive blonde si può totalmente personalizzare in base alla carnagione e al colore degli occhi, per valorizzare al meglio ogni donna. È perfetto sui capelli lunghi o medio lunghi e viene esaltato dalle pieghe morbide e sinuose, con un mosso definito oppure con onde naturali.