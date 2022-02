Il colore di capelli della primavera è naturale e luminoso con il castano Expensive Brunette Il colore di capelli più trendy della primavera 2022 è il castano: ritornano le sfumature naturali e avvolgenti, con leggerissime schiariture dai toni caldi e ramati oppure più fredde e nocciola.

A cura di Federica Ambrogio

Torna protagonista della primavera 2022 il castano, un colore ricco e naturale che spopola tra i colori di capelli di tendenza anche tra le star. In tantissime infatti hanno cambiato il loro colore di capelli abbandonando le chiome bionde e chiare stravolgendo il proprio hair look, come ha fatto recentemente Karlie Kloss. Per la primavera 2022 vedremo quindi un ritorno della naturalezza, mentre faranno un passo indietro i colori di capelli troppo strutturati e artificiali come le sfumature più pop e vivaci.

I capelli castani della primavera 2022

La primavera 2022 riporta in voga i colori di capelli scuri e naturali che non si vedevano da un po': invece dei biondi luminosi e dei colori pop e vivaci il colore più gettonato della primavera sarà il castano nella sua veste avvolgente e magnetica, ma soprattutto totalmente personalizzabile. Il castano potrà infatti avere un riflesso più caldo oppure più freddo e cenere per valorizzare ogni tipo di incarnato. Un colore intenso che valorizza in particolar modo gli occhi chiari e le iridi con le pagliuzze dorate. Tra i castani più gettonati però c'è una sfumatura particolare, che viene chiamata Expensive Brunette ed è stata scelta tra le altre da Jennifer Lopez che ha abbandonato il biondo miele e Leni Klum. Si tratta di un castano sfaccettato e luminoso arricchito da leggerissime sfumature più chiare quasi impercettibili ma in grado di impreziosire la chioma.

A scegliere il castano, oltre alle celebrities che non lo hanno mai abbandonato come Elisabetta Canalis e Bianca Balti, ci sono tantissime star che hanno stravolto il proprio look. Tra le ultime c'è Karlie Kloss, che come ha scritto la stessa top model sul suo account Instagram pubblicando il primo post con i capelli scuri, ha abbandonato il biondo dopo tanti anni: "Dopo 10 anni da bionda, sono finalmente passata al lato oscuro". Un bel colpo di testa per la modella che ha stravolto il suo look, valorizzando il suo volto con un castano nocciola. Oltre all'Expensive Brunette, tra i castani da provare per la primavera 2022 ci sono i cioccolati, scuri e intensi come quello indossati da Jessica Alba e Bella Hadid, ma anche quelli più chiari con un riflesso più freddo, come il colore scelto da Bianca Balti. Sfoglia la gallery e scopri tutti i capelli castani da copiare dalle star per il colore di capelli di tendenza della primavera 2022.