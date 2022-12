Cashmere blonde, il biondo più trendy dell’inverno 2022 Il biondo di tendenza è il cashmere blonde: morbido e avvolgente, in equilibrio perfetto tra sfumature dorate e cenere che illumina esaltando la naturalezza del capello.

A cura di Federica Ambrogio

Il colore di capelli più trendy da sfoggiare per la fine dell'anno è il cashmere blonde: un biondo che sarà al centro dell'attenzione per tutto l'inverno 2022/2023 con le sfue sfumature calde e dorate che si miscelano perfettamente con quelle più fredde e cenere per dare luce al viso ed esaltare la naturalezza del capello con un risultato morbido e avvolgente.

Cashmere blonde, il colore di capelli più cool dell'inverno

Il biondo si rivoluziona: è finito il tempo in cui le chiome bionde erano esclusivamente o calde e dorate o fredde e platino. L'inverno 2022 porta in primo piano una nuova versione di biondo, il cashmere blonde: un equilibrio perfetto tra sfumature dorate e cenere, per un look lussuoso ed elegante che esalta la naturalezza. I contrasti sono appena accennati, il blend fonde perfettamente le due sfumature rendendole impercettibili ed estremamente naturali. Una sfumatura di colore totalmente personalizzabile e che proprio per questo motivo sta bene a tutte le carnagioni. Chi ha la pelle più calda e ambrata potrà puntare su un mix prevalentemente dorato, mentre chi ha una pelle lunare e fredda sarà particolarmente valorizzata da una maggiore quantità di sfumature cenere.

Se viene effettuato su un capello castano chiaro o biondo scuro la manutenzione sarà minima, perchè l'effetto sfumato sarà molto naturale e delicato. Le chiome più scure invece avranno bisogno di maggiori cure e ritocchi di colore per mantenere la luminosità del capello senza evidenziare troppo la ricrescita. Il cashmere blonde è perfetto sui capelli medi come i caschetti e i bob e sui capelli più lunghi. Lo styling che valorizzerà al meglio le sfumature è quello mosso, con onde morbide e sinuose che esaltano i giochi di luce.