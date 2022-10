Ilary Blasi sempre più bionda: dopo il parrucchiere posa con gli occhiali da sole vintage e multicolor Ilary Blasi ha fatto visita all’amica e parrucchiera di fiducia Alessia Solidani, mostrandosi sempre più bionda sui social. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan? Anche per una giornata di relax non rinuncia allo stile e all’esuberanza.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è sempre sulle prime pagine dei giornali di gossip da quando ha annunciato la separazione da Francesco Totti. Se inizialmente i due avevano preferito mantenere un certo riserbo sulla questione, ora sembrano essere scatenati, basti pensare al fatto che l'ex calciatore non "nasconde" più la nuova fidanzata Noemi e che la conduttrice fa ironia sui presunti Rolex rubati immortalandosi fuori le boutique di orologi con espressione ammiccante. Ad attirare le attenzioni del pubblico è soprattutto Ilary, che sui social è più attiva che mai. Dopo essersi mostrata prima alle prese con un tour romano, poi al circo con la figlia Isabel, nelle ultime ore ha documentato la visita all'amica e parrucchiera di fiducia Alessia Solidani.

Il nuovo look di Ilary Blasi

Quale migliore occasione dell'autunno per cambiare hair look? È proprio quanto fatto da Ilary Blasi nelle ultime ore, anche se questa volta ha preferito non osare troppo rimanendo fedele alla sua acconciatura preferita. La conduttrice ha fatto visita ad Alessia Solidani, l'hairstylist che la segue da anni, e si è fatta ritoccare il colore diventando ancora più bionda. Non ha toccato il taglio, continua infatti a vantare un'adorabile chioma extra long ma ha sfoggiato una piega impeccabile con onde dall'effetto naturale e fila centrale. Naturalmente non ha esitato a immortalarsi a opera finita, taggando sia la Solidani che la pagina Instagram del suo salone romano.

Ilary Blasi con i capelli platino

Quanto costano gli occhiali cat-eyes colorati di Ilary

Per la rilassante giornata dal parrucchiere Ilary non ha rinunciato allo stile, apparendo super trendy in versione casual. Nel selfie condiviso sui social ha indossato una semplice t-shirt grigia con lo scollo a V e un paio di jeans neri modello baggy. A fare la differenza sono stati gli accessori, primo tra tutti la cintura di pelle Chanel con la fibbia decorata con l'iconica doppia C incrociata. Sul viso, inoltre, ha sfoggiato dei nuovi occhiali da sole cat-eye: sono i Gianmarco Venturi GMV firmati VintageByCallari (da 250 euro) ma probabilmente si tratta di una versione rivisitata, visto che la striscia metallica sulle lenti è multicolor e non total gold. La cosa certa è che la Blasi non rinuncia mai allo stile e all'esuberanza, neppure quando va semplicemente a rifarsi il look.

Leggi anche Ilary Blasi dal parrucchiere dopo le vacanze: il biondo dorato è il colore perfetto per il rientro